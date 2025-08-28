Dollarkurs

1,1639
 USD
-0,0001
-0,01 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Wenige Impulse 28.08.2025 08:19:40

Darum bewegt sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum

Darum bewegt sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1640 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Im Tagesverlauf dürften Daten vom US-Arbeitsmarkt für mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen wöchentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zuletzt hatten die Hilfsanträge unerwartet deutlich zugelegt. "Bei einem weiteren Anstieg der Erstanträge könnten Sorgen vor einer Abschwächung am Arbeitsmarkt wieder größer werden und zu einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen beitragen", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed auf der nächsten Zinssitzung im September derzeit mit fast 90 Prozent eingeschätzt. Zuvor hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell mit Aussagen über eine mögliche Abschwächung des US-Arbeitsmarktes die Erwartungen an eine Zinssenkung verstärkt.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie schwächer: NVIDIA hat mehr verdient - Rechenzentren-Umsatz belastet
STRABAG-Aktie: STRABAG mit höherem Halbjahresgewinn
Nordex sichert Auftrag für 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rayjunk / Shutterstock.com,Bloomberg,whitelook / Shutterstock.com,Bernice Williams / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1639
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
171,35
-0,1200
-0,07
Britische Pfund
0,8616
-0,0008
-0,10
Schweizer Franken
0,9332
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,0694
0,0072
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen
Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag auf Vortagesniveau erwartet. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich. Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Anleger an den US-Börsen zeigten sich optimistisch.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen