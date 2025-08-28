|Wenige Impulse
|
28.08.2025 08:19:40
Darum bewegt sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum
Im Tagesverlauf dürften Daten vom US-Arbeitsmarkt für mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen wöchentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zuletzt hatten die Hilfsanträge unerwartet deutlich zugelegt. "Bei einem weiteren Anstieg der Erstanträge könnten Sorgen vor einer Abschwächung am Arbeitsmarkt wieder größer werden und zu einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen beitragen", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.
Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed auf der nächsten Zinssitzung im September derzeit mit fast 90 Prozent eingeschätzt. Zuvor hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell mit Aussagen über eine mögliche Abschwächung des US-Arbeitsmarktes die Erwartungen an eine Zinssenkung verstärkt.
/jkr/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1639
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
171,35
|
-0,1200
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8616
|
-0,0008
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,9332
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0694
|
0,0072
|
|
0,08
