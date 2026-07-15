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Industrieproduktion im Blick 15.07.2026 21:07:00

Darum bewegt sich der Eurokurs zum US-Dollar nach oben

Darum bewegt sich der Eurokurs zum US-Dollar nach oben

Der Euro hat am Mittwoch im US-Handel weiter zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1474 Dollar.

Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte der Euro bei 1,1436 US-Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1406 (Dienstag: 1,1405) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8767 (0,8768) Euro gekostet.

Die am Nachmittag veröffentlichten Erzeugerpreise belasteten den Dollar geringfügig und er gab vorherige Aufschläge wieder ab. Der Anstieg der Erzeugerpreise schwächte sich im Juni ab. Verantwortlich waren die im Monatsvergleich gesunkenen Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus. Die zugespitzte Lage im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise könnten die Inflation in den kommenden Monaten aber wieder anheizen, erwarten Ökonomen.

Im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.

NEW YORK (dpa-AFX)

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