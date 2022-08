Darum bleibt der Euro stabil

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0225 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0198 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der neuen Woche stehen Konjunkturindikatoren im Blick. In der Eurozone veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In den USA wird mit dem ISM-Indikator das europäische Pendant dazu erwartet. Außerdem stehen Daten vom Immobilienmarkt auf dem Programm.

FRANKFURT (dpa-AFX)