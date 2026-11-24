|Devisen im Blick
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24.11.2026 21:21:00
Darum erholt sich der Euro zum US-Dollar nach den deutlichen Vortagesverlusten
Nach deutlichen Vortagsverlusten erholte sich der Euro und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street zu 1,0967 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte das Niveau bei etwas über 1,09 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0963 (Montag: 1,0939) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9121 (0,9141) Euro.
Euro erholt sich nach Kursrutsch
Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den US-Dollar beflügelt und den Euro unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen.
NEW YORK (dpa-AFX)
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