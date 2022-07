Darum fällt der Euro zeitweise unter 1,04 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben.

Zeitweise fiel die Gemeinschaftswährung Euro unter die Marke von 1,04 US-Dollar, sie konnte sich bis zum späten Nachmittag aber wieder etwas erholen. Zuletzt kostete ein Euro 1,0420 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0387 (Mittwoch: 1,0517) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9627 (0,9508) Euro.

Belastet wird der Euro schon seit einigen Tagen durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund sind Befürchtungen, die Notenbanken könnten mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen. Gefragter als der Euro sind derzeit als besonders sicher empfundene Währungen wie der Yen. Die Landeswährung Japans konnte sich zuletzt etwas von ihren starken Verlusten in den Wochen zuvor erholen. Auf dem Yen lastet seit längerem die Geldpolitik der Bank of Japan, die bisher keine Anstalten macht, anderen Notenbanken mit Zinsanhebungen zu folgen.

Nur kurzzeitig konnte die Krone von einer deutlich strafferen Haltung der schwedischen Notenbank profitieren. Nach ihrer Zinssitzung hob die Reichsbank den Leitzins um 0,5 Punkte auf 0,75 Prozent an und signalisierte darüber hinaus weitere Schritte in diesem Jahr. Die schwedischen Währungshüter zählen international zu den Notenbankern mit einer eher lockeren geldpolitischen Haltung. Für die EZB gilt ähnliches, sie hat ihre Leitzinsen aber noch gar nicht angehoben. Für Juli und September stellt sie jedoch Zinsanhebungen in Aussicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85820 (0,86461) britische Pfund, 141,54 (143,53) japanische Yen und 0,9960 (1,0005) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1810 Dollar gehandelt. Das waren rund sieben Dollar weniger als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)