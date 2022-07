Darum gibt der Euro kräftig ab

Der Eurokurs hat am Freitag deutlich nachgegeben.

Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0384 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch rund einen Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0425 (Donnerstag: 1,0387) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9592 (0,9627) Euro.

Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten belastete den Euro. Die seit einigen Tagen vorherrschenden Sorgen vor einer Rezession verstärkten sich. Der als sicher geltende Dollar legte zu allen Währung zu. Befürchtet wird, dass die Notenbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation die Konjunktur zu stark belasten und eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen. So fiel in den USA der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM im Juni auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren.

Inflationsdaten aus dem Euroraum belegten den anhaltenden Inflationsdruck. Im Juni stieg die Teuerungsrate mit 8,6 Prozent abermals auf ein Rekordhoch. Allerdings ging zugleich die weniger schwankende Kerninflation zurück. An den Plänen der EZB, die Leitzinsen im Juli und September erstmals seit elf Jahren anzuheben, dürften die Daten nichts ändern. Verglichen mit anderen Notenbanken hinkt die EZB im Inflationskampf aber klar hinterher.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86648 (0,85820) britische Pfund, 141,05 (141,54) japanische Yen und 1,0027 (0,9960) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1800 Dollar gehandelt. Das waren rund sechs Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/men

FRANKFURT (dpa-AFX)