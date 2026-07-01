Darum gibt der Euro zum US-Dollar leicht nach

Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1385 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch über 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1383 (Dienstag: 1,1394) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8785 (0,8776) Euro.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Vor allem der Rückgang der Ölpreise dämpft die Inflationsentwicklung. Die Jahresinflationsrate sank von 3,2 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent im Juni. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 3,0 Prozent erwartet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an.

Stephanie Schoenwald, Ökonomin bei KfW Research, erwartet noch keine Leitzinsanhebung der EZB im Juli. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts sei durch die Daten gesunken. "Ausgeschlossen werden kann eine Fortsetzung der geldpolitischen Straffung aber nicht", sagte die Expertin. "Erst die Daten der nächsten Wochen und Monate werden Aufschluss darüber geben, wie viel zusätzlicher Preisdruck sich durch das viermonatige Energiepreishoch noch in der Wirtschaft entfaltet."

EZB-Präsidentin Christine Lagarde dämpfte die Zinserhöhungserwartungen etwas. "Ich denke übrigens, dass die Risiken, die wir hinsichtlich einer höheren Inflation und eines geringeren Wachstums sehen, wahrscheinlich insgesamt ausgewogener sind als noch vor einigen Wochen, und zwar aufgrund der Entwicklungen, die sich derzeit rasant vollziehen", sagte sie am Mittwoch auf der jährlichen Klausurtagung der EZB im portugiesischen Sintra. Ausbleibende weitere Zinserhöhungen würden den Euro tendenziell belasten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85973 (0,86178) britische Pfund, 185,21 (185,08) japanische Yen und 0,9234 (0,9224) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.078 Dollar. Das waren rund 70 Dollar mehr als am Vortag.

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FRANKFURT (dpa-AFX)