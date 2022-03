Darum gibt der Euro zum US-Dollar wieder etwas nach

Der Euro ist am Freitag wieder knapp unter die Marke von 1,10 US-Dollar gesunken.

Schwächere Aktienmärkte sorgten am späten Nachmittag für etwas Druck auf den Euro . Die Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,0986 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1002 (Donnerstag: 1,0978) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9089 (0,9109) Euro.

In einem insgesamt recht ruhigen Handel belasteten enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone den Euro nur kurz. Dabei blickten Anleger vor allem auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das ifo-Geschäftsklima ist im März angesichts des Ukraine-Kriegs eingebrochen.

Für Andrew Kenningham, Chefvolkswirt Europa bei Capital Economics, ist der Rückgang von Deutschlands wichtigstem Konjunkturbarometer ein weiterer Beweis dafür, dass die Wirtschaft auf eine deutliche Abschwächung zusteuert. Der Krieg in der Ukraine und die hohen Energiepreise ließen die Produktionsleistung schrumpfen. Der Experte geht jedoch nach wie vor davon aus, dass eine Rezession wahrscheinlich vermieden wird.

Wegen der Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges trübte sich zudem die Verbraucherstimmung in Italien im März überraschend deutlich ein. Die Konsumenten erwarteten, dass sich sowohl die italienische Wirtschaft als auch ihre finanzielle Situation verschlechtern dürfte, kommentierte das Statistikamt Istat. Insofern seien sie nun weniger bereit, langlebige Güter zu kaufen.

Im Bemühen um eine Eindämmung des russischen Krieges gegen die Ukraine besucht US-Präsident Joe Biden nach den Gipfeln am Vortag das östliche NATO-Mitglied Polen. Biden will mit dem Besuch die Ostflanke der NATO stärken.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83380 (0,83288) britische Pfund, 134,07 (133,71) japanische Yen und 1,0207 (1,0225) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1956 Dollar. Das war rund ein Dollar weniger als am Vortag.

