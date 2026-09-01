|Devisen im Blick
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01.09.2026 09:51:00
Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar leicht nach
Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1596 Dollar festgesetzt.
Die jüngste militärische Eskalation im Nahen Osten mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran sorgt generell für mehr Unsicherheit an den Finanzmärkten, was auch den Euro unter Druck setzt. Im weiteren Handelsverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Die Anleger warten unter anderem auf Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone. Wegen der gestiegenen Ölpreise wird mit einem Anstieg der Inflationgerechnet.
Darüber hinaus richtet sich das Interesse auch auf Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Eurozone und aus den USA, die im weiteren Tagesverlauf erwartet werden.
/jkr/jsl/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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