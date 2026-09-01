Dollarkurs

1,1596
 USD
-0,0025
-0,22 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 01.09.2026 09:51:00

Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar leicht nach

Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar leicht nach

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1596 Dollar festgesetzt.

Die jüngste militärische Eskalation im Nahen Osten mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran sorgt generell für mehr Unsicherheit an den Finanzmärkten, was auch den Euro unter Druck setzt. Im weiteren Handelsverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Die Anleger warten unter anderem auf Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone. Wegen der gestiegenen Ölpreise wird mit einem Anstieg der Inflationgerechnet.

Darüber hinaus richtet sich das Interesse auch auf Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Eurozone und aus den USA, die im weiteren Tagesverlauf erwartet werden.

/jkr/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Tether kauft gegen den Trend: Goldpreis-Schwäche stoppt Kaufrausch nicht
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: elen studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1596
-0,0025
-0,22
Japanischer Yen
185,5
-0,1200
-0,06
Britische Pfund
0,8564
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,939
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,0903
-0,0162
-0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen