Darum hält sich der Euro stabil über 1,05 US-Dollar

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0520 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0517 Dollar festgelegt.

Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten nur wenige Konjunkturdaten an, die für größere Kursbewegung sorgen könnten. In der Eurozone veröffentlicht die EZB einige Zahlen vom Außenhandel. In den USA werden Daten vom zuletzt schwächelnden Immobilienmarkt erwartet. Aus den Notenbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter.

