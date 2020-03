Darum legt der Eurokurs zur Wochenmitte zu

Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1348 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war der Euro noch unter 1,13 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1390 (Montag: 1,1456) US-Dollar festgesetzt.

Die Kursverluste an den asiatischen Aktienmärkten sorgten erneut für Verunsicherung. Der Euro profitierte davon, da er zuletzt verstärkt als sichere Alternative gefragt war. Am Dienstag hatten noch die deutlichen Kursgewinne an den Aktienmärkten den Eurokurs belastet.

Neben dem Euro wurden auch andere sichere Währungen wie der Schweizer Franken und der japanische Yen gesucht. Relativ stabil hielten sich Rohstoffwährungen wie der russische Rubel.

"Eine echte Beruhigung der Gemüter kann man nicht konstatieren, nachdem der Wochenauftakt von Panik an den Finanzmärkten geprägt war", schreibt die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einer Tagesvorschau. "Weiterhin dominiert das Thema Covid-19 und die Erwartungen an Zentralbanken und Finanz- sowie Wirtschaftspolitiker sind weiterhin hoch." Die Märkte warten auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlicht. Der Handlungsspielraum ist aber beschränkt. Die US-Notenbank hingegen könnte ihre Leitzinsen hingegen noch merklich senken, was tendenziell den Dollar belastet.

