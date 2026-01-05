Devisen im Blick 05.01.2026 20:47:00

Darum macht der Euro seine Verluste zum US-Dollar wieder wett

Darum macht der Euro seine Verluste zum US-Dollar wieder wett

Der Kurs des Euro hat am Montag anfängliche Verluste im späten US-Devisenhandel wieder wettgemacht.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1728 US-Dollar. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro bis auf 1,1659 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1664 (Freitag: 1,1721) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8573 (0,8531) Euro gekostet.

Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der Dollar bei Anlegern zunächst stärker gefragt. Im New Yorker Handel holte der Euro die Verluste aber wieder auf. Gebremst wurde der Anstieg des Dollar durch enttäuschende US-Konjunkturdaten. Im Dezember hatte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend weiter verschlechtert.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
