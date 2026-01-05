|Devisen im Blick
|
05.01.2026 20:47:00
Darum macht der Euro seine Verluste zum US-Dollar wieder wett
Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1728 US-Dollar. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro bis auf 1,1659 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1664 (Freitag: 1,1721) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8573 (0,8531) Euro gekostet.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der Dollar bei Anlegern zunächst stärker gefragt. Im New Yorker Handel holte der Euro die Verluste aber wieder auf. Gebremst wurde der Anstieg des Dollar durch enttäuschende US-Konjunkturdaten. Im Dezember hatte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend weiter verschlechtert.
/bek/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,169
|
-0,0034
|
|
-0,29
|Japanischer Yen
|
183,08
|
-0,3300
|
|
-0,18
|Britische Pfund
|
0,866
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9297
|
0,0016
|
|
0,17
|Hongkong-Dollar
|
9,0863
|
-0,0395
|
|
-0,43
