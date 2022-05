Darum notiert der Euro bei 1,05 US-Dollar - Australischer Dollar steigt

Der Euro hat sich am Dienstag an der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0510 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das in der Vorwoche markierte Fünfjahrestief liegt nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0524 Dollar festgesetzt.

Kursgewinne verzeichnete am Morgen der australische Dollar. Auslöser war eine Zinsanhebung der Notenbank Australiens, die deutlicher ausfiel als von Marktteilnehmern erwartet. Die Zentralbank begründete ihren Schritt mit der hohen Inflation und stellte weitere Zinsstraffungen in Aussicht.

In der Eurozone dürften Anleger am Dienstag vor allem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und dem Währungsraum im Blick haben. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet. In Washington beginnt die Zinssitzung der US-Notenbank Fed, von der zwecks Bekämpfung der hohen Inflation ein großer Zinsschritt erwartet wird. Ihre Beratungsergebnisse wird die Federal Reserve am Mittwochabend bekanntgeben.

