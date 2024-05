Darum notiert der Euro weiter knapp über 1,08 US-Dollar

Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0854 Dollar festgelegt.

Zum Ausklang der Woche stehen im Euroraum Wachstumsdaten aus Deutschland und das Geschäftsklima aus Frankreich auf dem Programm. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet, die als Indikator für die Investitionen der Unternehmen angesehen werden. Zudem veröffentlicht die Uni Michigan ihre Konsumstimmung und Zahlen zu den Inflationserwartungen der US-Verbraucher.

/bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)