Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers NVIDIA den US-Dollar beflügelt und den Euro unter Druck gesetzt. Am Morgen kostete der Euro 1,0905 US-Dollar . Er bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel.

Am Montagmorgen hatte der Euro noch zeitweise über 1,10 Dollar gekostet. Nach der Ankündigung der Rückkehr von Huang war der Euro zeitweise erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen. Laut Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur ist die starke Kursbewegung am Devisenmarkt nicht einfach zu erklären.

"Eigentlich würde man erwarten, dass bei einem Event, das so positiv für Risikoanlagen ist ('risk-on'), der Dollar eher fallen sollte", schreibt er in einem Morgenkommentar. "Am einfachsten lässt sich die gestrige Bewegung daher wohl noch mit Kapitalbewegungen erklären." So seien die Aktienkurse schnell gestiegen und aus dem Ausland könnten US-Aktien rasch gekauft werden.

Die Anleger warten jetzt auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland. Die von Bloomberg befragten Volkswirte erwarten im November eine erneute leichte Verbesserung. "Der gesunkene Ölpreis sollte die Unternehmen positiver stimmen, die politischen Querelen dürften die Stimmung aber gedämpft haben", schreiben die Experten der Dekabank.

Die am Montag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland waren unerwartet gestiegen. Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen für den November an.

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FRANKFURT (dpa-AFX)