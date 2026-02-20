Dollarkurs

1,1758
 USD
-0,0015
-0,13 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 20.02.2026 10:11:39

Darum tendiert der Euro zum US-Dollar kaum verändert - Fokus auf Konjunkturdaten

Darum tendiert der Euro zum US-Dollar kaum verändert - Fokus auf Konjunkturdaten

Der Euro hat sich am Freitag etwas zum US-Dollar stabilisiert.

Am Vormittag notierte die Gemeinschaftswährung zu 1,1763 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1753 (Mittwoch: 1,1845) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte zuletzt etwas unter dem starken Dollar gelitten. Die in unsicheren Zeiten oft gefragte US-Währung profitiert aktuell zum einen von den Sorgen der Anleger mit Blick auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg zwischen dem Iran und den USA. Zudem stützen die jüngst veröffentlichten, robusten Konjunkturdaten den Greenback. Sie sprechen eher gegen eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed.

Zum Wochenschluss richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die Stimmung in Unternehmen der Eurozone. In Deutschland überraschten die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich und insbesondere für die Industrie positiv. Im letztgenannten Sektor wurde sogar überraschend die Expansionsschwelle von 50 Punkten übersprungen, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

"Die wirtschaftlichen Perspektiven hellen sich auf", schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Vorgaben für den Ifo-Geschäftsklimaindex, der am Montag zur Veröffentlichung ansteht, seien positiv.

Am Nachmittag dann richtet sich der Fokus auf die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025. Zudem werden Angaben zu den privaten Einkommen und Ausgaben veröffentlicht.

/la/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Britische Notenbank tastet Leitzins nicht an
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1758
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
182,44
0,0700
0,04
Britische Pfund
0,8748
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9123
-0,0006
-0,06
Hongkong-Dollar
9,1865
-0,0123
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen