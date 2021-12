Darum überwindet der Euro die Marke von 1,13 Dollar erneut

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1302 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1331 (Montag: 1,1312) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8825 (0,8840) Euro gekostet.

Seit seinem im Mai erreichten Zwischenhoch bei 1,2266 Dollar hat der Euro ein gutes Stück an Boden verloren. Hintergrund ist das sich abzeichnende Auseinanderdriften der Geldpolitik in der Eurozone und in den USA. Während die US-Notenbank den Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik beschleunigt und für 2022 laut aktuellen Prognosen mit insgesamt drei Zinsschritten rechnet, wird in der Eurozone noch keine Leitzinserhöhung erwartet./jsl/edh/he

FRANKFURT (dpa-AFX)