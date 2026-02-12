Dollarkurs

1,1872
 USD
0,0003
0,02 %
USD - EUR
Devisen im Blick 12.02.2026 20:57:00

Darum verändert sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag zum US-Dollar kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete in New York zuletzt 1,1864 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1874 (Mittwoch: 1,1900) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8421 (0,8403) Euro gekostet.

In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft und so den Euro leicht belastet.

Anleger blicken nun auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern.

NEW YORK (dpa-AFX)

Britische Notenbank tastet Leitzins nicht an
Société Générale: Schwellenländer mit viel Potenzial - Risiko US-Zinsen
EZB lässt Leitzins unverändert
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1872
0,0003
0,02
Japanischer Yen
181,327
0,0370
0,02
Britische Pfund
0,8692
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9122
-0,0009
-0,10
Hongkong-Dollar
9,2735
-0,0010
-0,01
Währungsrechner
Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:02 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

