Darum zeigt sich der Eurokurs kaum verändert

Der Eurokurs hat sich am Dienstag kaum verändert.

Im Mittagshandel wurde die europäische Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0833 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Bereits am Montag hatte sich der Euro angesichts des Feiertages in den USA nur wenig bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0835 Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich insgesamt in engen Grenzen. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten den Euro nicht nachhaltig. Der Ausbruch des chinesischen Coronavirus setzte die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten deutlich unter Druck.

Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im Februar deutlich stärker als erwartet. "Das Coronavirus kommt zur Unzeit", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Eine wirtschaftliche Erholung im ersten Quartal sei erst einmal vom Tisch.

/jsl/bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)