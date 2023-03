Das 1×1 am Aktienmarkt 📈 : Was Anfänger wissen müssen 👋 !

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es war noch nie so einfach wie heute, in Aktien zu investieren, um langfristig Vermögen aufzubauen. So ist es möglich, selbst mit kleinem Budget in Aktien zu investieren und so höchstwahrscheinlich gute Gewinne zu erzielen. Der Aktienhandel birgt viele Chancen, aber auch Risiken, weswegen es wichtig ist, sich vor dem Einstieg mit den Grundlagen der Aktienwelt auseinanderzusetzen.

Was ist eine Aktie?

Beim Kauf einer Aktie, auch Wertpapier genannt, kaufen Anleger ein Teilhaberecht eines Unternehmens. Der Käufer wird durch den Kauf einer Aktie zum Aktionär und durch den Kauf sogar Miteigentümer des Unternehmens. Das berechtigt ihn, einen Anteil des Gewinns zu erhalten und / oder an der strategischen Unternehmensplanung teilzuhaben.

Beim Kauf von Anteilen einer Aktiengesellschaft geht der Anleger davon aus, dass der Wert seiner gekauften Wertpapiere steigt. Die Ausrichtung beim Traden von Aktien ist in der Regel langfristig zu empfehlen, was einen Anlagezeitraum von 5-8 Jahren bedeutet.

Mit welchen Aktien sollten Einsteiger starten?

Als Anfänger sollte ch auf vertraute Wirtschaftsgebiete konzentrieren und sich nach den DAX-Werten ausrichten. An der Frankfurter Börse sind die 40 umsatzstärksten Unternehmen im Dax gelistet. Diese Aktien, auch „Blue Chip“- Aktien genannt, sind gut zum Einstieg in den Aktienhandel geeignet, denn sie weisen eine stabile finanzielle Lage auf, haben sich auf dem Markt etabliert und schütten in der Regel regelmäßig Dividenden aus.

Welche Voraussetzungen für den Aktienkauf?

Für eine Investition in Aktien benötigen Sie ein Verrechnungskonto und ein Depot. Dieses Konto ist bei fast allen Banken möglich zu eröffnen, auch bei einer Onlinebank. Für Einsteiger ist es am besten, wenn die Bank vorab ein Musterdepot eröffnet. Anleger können so in Rufe die Plattformen testen, bevor Sie mit echtem Geld Positionen eröffnen.

Vor der Eröffnung eines Kontos sollten Sie die Konditionen wie beispielsweise anfallende Ordergebühren vergleichen. Dafür gibt es im Internet Vergleichsplattformen und auch viele Testergebnisse sowie Rezensionen.

Wie funktioniert der Handel mit Aktien?

Nach der Wahl der Bank für das Depot kaufen Anleger ein beliebiges Wertpapier. Dafür suchen Sie an einem Börsentag im Depot nach passenden Aktien, bestimmten die Stückzahl und vergleichen die Orderkosten. Anhand von Informationen zu Dividenden, Cashflow, Unternehmenswert und weiteren treffen Sie die Wahl für die attraktivste Aktiengesellschaft.

Ist eine Aktie zum Verkauf freigegeben, können potenzielle Kunden über das Depot Informationen zur Aktie, der Kennnummer und dem Kaufkurs einsehen. Zu welchem Mindestpreis die Aktie wieder verkauft werden soll, können Sie als Preislimit festsetzen. Ist die Order vom Aktionär bestätigt, dauert es meist nicht lange und die Aktie ist verkauft. Die Gewinne vom Verkauf landen dann im eigenen Verrechnungskonto.

Wo findet der Aktienhandel statt?

Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Xetra oder Tradegate: An diesen Börsen findet an Wochentagen in Deutschland der gebührenpflichtige Handel mit Aktien statt. Bei dem außerbörslichen Handel, der online über die gewählte Depotbank läuft und meist günstiger sowie schneller ist, handelt es sich nicht um Aktien, sondern um Derivate.

Weshalb gehen Unternehmen an die Börse?

Aktien sind für Unternehmen eine Finanzierungsmöglichkeit, mit der das Unternehmenskapital steigt. Entscheidet sich ein Unternehmen für eine Finanzierung in Form von Aktien, ermitteln Experten anhand von verschiedenen Methoden der Börsenwert. Die Ergebnisse entscheiden dann über die Anzahl und den Verkaufspreis der einzelnen Aktien. Anschließend handelt der Anleger mit diesen Aktien, indem er sie in sein Depot überträgt.

Hier gilt: Je höher die Nachfrage, desto höher steigt der Kurs. Für die Entwicklung eines Aktienkurses ist auch die Berichterstattung und die Gewinnprognosen des Unternehmens ausschlaggebend, sowie die aktuelle Wirtschaftslage und viele weitere Punkte.

Wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, gilt alle Kraft dem Ziel, das Unternehmen zu retten. Erst wenn dies nicht gelingt, haben die Aktien keinen Wert mehr und vom Handel ausgesetzt. Laufen die Geschäfte eines Unternehmens gut, dann erhalten die Aktionäre eine Gewinnbeteiligung, die sogenannte Dividende. Steigt ein Kurs, können Sie eine günstig erworbene Aktie gewinnbringend verkaufen. Fällt ein Kurs, minimiert der Anleger durch den Verkauf der Aktie den Verlust.

Was ist die Hauptversammlung?

Geht ein Unternehmen an die Börse, haben Aktionäre Einfluss auf die Unternehmenspolitik. In der jährlichen Hauptversammlung treffen die eingeladenen Aktionäre Entscheidungen zur Unternehmenspolitik. Dabei haben diejenigen Aktionäre mit Stimmrecht und den meisten Anteilen einer Aktiengesellschaft, den größten Einfluss auf das Unternehmen und die Unternehmenspolitik.

Auf der Hauptversammlung entscheiden die Aktionäre beispielsweise über die Gewinnverteilung. Dividenden erhalten nicht nur die Aktionäre, sie werden auch für Rücklagen oder neue Projekte reinvestiert, sofern die Mehrheit der stimmberechtigten Aktionäre zustimmt.

Grafik: Unibrand

Die Einladung zur Hauptversammlung erhält der Aktionär direkt vom Unternehmen oder von der Depotbank. Ob ein Aktionär eine Einladung erhält, ist von der Art der Aktie abhängig.

Welche Arten von Aktien gibt es?

Aktiengesellschaften können ihre Aktien in verschiedener Weise an die Börse herausgeben.

Stammaktien

Bei Stammaktien erhält der Käufer ein Stimmrecht. Dieses Stimmrecht ermöglicht es, bei der Hauptversammlung an Entscheidungen mitzuwirken, wie beispielsweise die Verteilung der Dividenden.

Vorzugsaktien

Bei den Vorzugsaktien gibt es für die Aktionäre kein Stimmrecht. Für das Unternehmen hat es den Vorteil, dass das Eigenkapital steigt, ohne dass es externe Einflüsse der Aktionäre auf die strategische Unternehmenspolitik gibt.

Namensaktie

Beim Erwerb einer Namensaktie wird der Vorbesitzer aus dem sogenannten Aktienregister gelöscht und der neue Besitzer eingetragen. Dies ermöglicht Unternehmen, die Aktionäre beziehungsweise die Teilhaber direkt zu kontaktieren.

Wenn kein Interesse daran besteht, zur Hauptversammlung zu gehen, benötigt es nicht unbedingt eine Namenseintragung. Es ist trotz Verzicht der Eintragung möglich, mit den Aktien zu handeln und die Dividende zu erhalten.

Inhaberaktien

Inhaberaktien benötigen keine Eintragung, denn diese Wertpapiere haben im Gegensatz zu Namensaktien kein Aktienregister. Der Vorteil ist, dass Aktionäre ohne namentliche Nennung an den Hauptversammlungen teilnehmen dürfen.

Der Nachteil für Aktiengesellschaften: Ohne Namensregister gibt es keinen Überblick darüber, wer Teilhabe am Unternehmen hat.

Wie erzielt man mit Aktien Gewinne?

Gewinne entstehen im Aktienhandel aus den Dividenden und dem Ankaufskurs sowie Verkaufskurs.

Die Dividende ist der Gewinn, der an die Aktionäre jährlich ausgeschüttet wird. Generell gilt, je erfolgreicher eine Aktiengesellschaft, desto höher die Gewinnausschüttung. Wie hoch die jeweilige Gewinnausschüttung tatsächlich ist, entscheiden die Aktionäre in der Hauptversammlung des laufenden Geschäftsjahres für das nächste Jahr. Die Höhe hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie der Geschäftserfolge des Vorjahres.

Kursgewinne entstehen durch den Unterschied von Ankaufs- und Verkaufskursen. Dabei kaufen Anleger Wertpapiere zu einem niedrigen Kurs gekauft und verkaufen diese im Idealfall zu einem höheren Kurs. Die Spanne zwischen dem Preis beim Kauf und dem Preis beim Verkauf ist im Englischen der Spread.

Welche Kosten entstehen beim Handel mit Aktien?

Der Preis der Aktie ist von Unternehmen festgelegt, unterliegt aber den Schwankungen aus Angebot und Nachfrage sowie den Ergebnissen aus den Bilanzen, die jährlich oder quartalsweise veröffentlicht werden müssen. Für das Depot müssen Sie mit Gebühren bei der jeweiligen Bank rechnen. Auch ist jede Transaktion wie das Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren gebührenpflichtig. Je nach Bank unterscheidet sich die Höhe der Gebühren.

Fazit: Der Handel mit Aktien ist nur mit der Eröffnung eines Depots möglich. Unabhängig davon, dass mit Aktien Gewinne möglich sind, ist es auch je nach Art der Aktie möglich, Einfluss auf Unternehmensentwicklungen zu nehmen. Da hierfür aber eine prozentual große Menge an Aktien einer Aktiengesellschaft benötigt werden, geht es Privatanlegern eher um das Generieren von Renditen.

