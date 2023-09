Das ist der letzte Pre-Sales Preis für diesen günstigen Coin mit Potenzial 2023!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Den blauen Igel werden viele Fans aus den Videogames von SEGA kennen. Unter dem Namen Sonic the Hedgehog hat der Spieleentwickler ein sehr erfolgreiches Produkt entwickelt und mit mehreren Filmen, Fortsetzungen, Franchise und Merchandise ein Vermögen verdient. Der blaue Igel ist jetzt als Igel-Meme unterwegs und verzückt die Anhänger von Meme-Coins und Krypto Pre-Sales.

Sonik Coin in Zahlen

Nur noch 30 Stunden bis zum Ende des Vorverkaufs

Schon über 1,24 Millionen US-Dollar eingenommen

Kauf des nativen Utility-Token für nur 0,000014 $ möglich

Bezahlung mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte

Wallet Connect mit MetaMask ganz einfach

Anzahl Token an Lichtgeschwindigkeit ausgerichtet

Schon über 40,68 Milliarden $SONIK im Staking gesperrt

9.125 $SONIK Coins pro Block als Belohnung

Jährliche Staking-Rendite liegt Schätzungen nach bei derzeit 59 %

50 % der Token gehen in den Pre-Sales

40 % aller Token werden als Staking-Rewards ausbezahlt

Schon bald auf Uniswap handelbar

Kryptowährung Sonik Coin Kürzel $Sonik Blockchain Ethereum Token Supply 299.792.458.000 Start August 2023 $SONIK Preis aktuell 0,000014 $ Kategorie Meme-Coin Staking Speed-2-Stake Staking-Rewards Tokenburn Trading Uniswap Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR

Sonik Coin kein reiner Spaß-Coin

Der klassische Meme-Coin hat nur eins im Sinn, und zwar den, seine Anleger bestens zu unterhalten. Obwohl, so ganz richtig ist das eigentlich nicht, denn als moderner Meme-Coin der neuesten Generation steht nicht nur die Unterhaltung der Anleger im Zentrum der Kryptowährung.

Mit reiner Unterhaltung lässt sich wenig Geld verdienen. Diese leidvolle Erfahrung müssen derzeit vor allem Anleger der älteren Meme-Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu machen. Aber auch der erst vor kurzem eingeführte PEPE-Coin kommt mit seinem Spaßkonzept nicht so richtig weiter.

Die Entwickler von Sonik Coin haben ihr Konzept daher angepasst und die finanziellen Anreize für die Anleger in den Fokus gesetzt. Das Staking von Sonik Coins im Protokoll ist eine ideale Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Außerdem hat das Sperren von nativen Token in einem Protokoll den Vorteil, dass dies den Preis stabilisiert. Vor allem so kurz vor dem Token Launch ist das Staking eine willkommene Tradingstrategie.

Gesamt 299.792.458.000 Pre-Sales 50 % Staking 40 % Liquidity 10 %

Sie verhindert, dass wie in der Vergangenheit häufig üblich, Krypto ICOs direkt nach dem Token Launch an Wert verlieren. Sind aber sehr große Mengen an Token im Protokoll gesperrt, dann können diese nicht auf der Handelsplattform getradet werden.

Das Angebot an handelbaren Token ist dementsprechend gering, die Nachfrage aber voraussichtlich sehr hoch. Gemäß dem Prinzip von Angebot und Nachfrage findet sich der Preis eines solchen Assets meist über dem Durchschnitt, da das Angebot nur begrenzt ist.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Entwicklung des Token und Staking $Sonik Staking live Community aufbauen Sonik Meme Coin entwerfen Marketingkampagnen Staking-Rewards $Sonik Pre-Sales live SONIK BOOM Ziel 1 Mrd. Market Cap

Basierend auf den Eckdaten des Projektes von Sonik Coin gibt es auch schon erste Prognosen für die weitere Kursentwicklung. Während der native Utility-Token $SONIK derzeit nur im Vorverkauf für 0,000014 $ erhältlich ist, sieht die intelligente Kursprognose schon für dieses Jahr eine deutliche Wertsteigerung vor.

Jahr Kursprognose Tendenz 2023 0,000045 $ 3x 2024 0,000095 $ 2x 2025 0,000475 $ 5 2026 0,000950 $ 2x 2027 0,001900 $ 2x 2028 0,019000 $ 10x 2029 1,90000 $ 100x 2030 19,0000 $ 10x

Bis zum Jahr 2030 soll laut $SONIK Kurs Prognose der Preis des Token auf rund 19 US-Dollar steigen.

Anleger, die an dem Krypto Projekt von Sonik Coin interessiert sind, haben jetzt nur noch wenige Stunden Zeit, den besonders niedrigen Preis pro $SONIK von 0,000014 $ zu erhalten.

