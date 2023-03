Das Shanghai Update lässt auf sich warten!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Shanghai Update des Ethereum-Netzwerks lässt sich auf sich warten. Ein letzter Test ist für den 14. März geplant. Der neue Termin ist für Anfang April anvisiert, ein genaues Datum gibt es jedoch noch nicht. Das Shanghai Update, eine Hard Fork, ist besonders wichtig und wird sehnsüchtig erwartet, denn mit ihm startet das Ökosystem von Ethereum in eine neue Ära.

Was ist das Shanghai Update?

Mit der Umstellung auf den energiesparenden Konsensmechanismus PoS begann die großartige Transformation. Abgeschlossen ist die Arbeit der Entwickler von Ethereum hingegen noch lange nicht.

Aber das Shanghai Update bringt relevante Prozesse in Gang, wie beispielsweise den Zugang der Benutzer auf ihre gesperrten ETH und die freie Entscheidung darüber, was mit ihnen anschließend geschehen soll. Validatoren erhalten anders als Miner keine Belohnungen für die Validierung von Blöcken. Sie bekommen Rewards aus den Transaktionsgebühren, die auf dem von ihnen validierten Block stattfinden.

https://etherscan.io/stat/supply

Der Verbesserungsvorschlag EIP-4895 brachte die Entwicklung des vielleicht wichtigsten Updates von Ethereum in Gang. Zentraler Punkt, warum dieses Update so wichtig für den gesamten Kryptomarkt ist, ist der, dass Validatoren mit ihm Zugang zu ihren gesperrten Token bekommen und rein theoretisch damit Zugang auf 16 Millionen ETH zur gleichen Zeit hätten.

Innerhalb des Vorgangs mit dem Namen „The Merge“ kamen auch noch Vorschläge zum Tragen, die sich speziell dem Thema der Gas-Gebühren widmeten. Davon wurden EIP-3855 und EIP-3860 akzeptiert. Mit Ersterem wird es nach dem Update möglich sein, dass Entwickler geringere Gas-Gebühren auf dem Ethereum Netzwerk zahlen als die übrigen Benutzer.

Der zweite Proposal setzt den Transaktionsgebühren eine maximale Grenze, wenn Entwickler mit Smart Contracts arbeiten. Diese Entwickler finden sich bei Layer-2-Anwendungen wie DeFi, NFT oder Liquid Staking.

Wie kommen Validatoren an ihren ETH-Stake?

Sobald das Shanghai Update live ist, haben Validatoren zwei Möglichkeiten, um an ihre gesperrten Token zu gelangen.

Die Beacon Chain vollständig verlassen und die 32 ETH entsperren. Anforderung zur Auszahlung stellen, wenn die Teilnahme über einen Staking-Pool stattfand.

Was bringt das Shanghai Update

Freigabe der bisher gesperrten ETH aus dem Staking

Vollständiger Proof-of-Stake Mechanismus im Einsatz

Staker erhalten Kontrolle über ihre Vermögenswerte

Freischaltung von 16 Millionen ETH

Freischaltung der 1 Million ETH Staking-Belohnungen

Folgen für den Kryptomarkt

Das Update wird dazu führen, dass 16 Millionen ETH plus den entsprechenden Staking-Rewards frei geschaltet werden. Wie schnell die Validatoren auf ihre gesperrten ETH zurückgreifen können, hängt auch davon ab, wie viele Personen gleichzeitig den Prozess der Entsperrung beginnen. Es können nur 16 Anfragen für Abhebungen in einem Slot erstellt werden, was alle 12 Sekunden geschieht.

Es wird nur eine einzige Warteschleife für vollständige oder anteilige Abhebungen geben. Lucas Outumuro, Research Direktor bei IntoTheBlock sagt laut einer Quelle, dass maximal 43.000 ETH pro Tag von der Beacon Chain abgehoben werden können.

Experten sehen kein allzu großes Risiko, dass alle Validatoren gleichzeitig die Blockchain verlassen werden. Grund dafür ist die Tatsache, dass das Staking lukrativ ist und Validatoren mit ihren Aufgaben weitermachen werden. Aber so ganz sicher ist das eben nicht.

3/ Ethereum 2.0 staking has three components



– Beacon nodes (P2P network)

– Validator clients (connect to one beacon)

– Validator keys and withdrawal credentials assigned to validator clients pic.twitter.com/dQ2w03tDZq — Mikko Ohtamaa (@moo9000) November 30, 2020

Einige Händler glauben, dass es einen gewissen Verkaufsdruck geben könnte, sobald die gesperrten Token frei sind. Andere hingegen vermuten, dass das Shanghai Update weitere Personen überzeugt, ein Validator für das Ethereum Netzwerk zu werden. Das könnte auch daran liegen, dass mit den frei gewordenen ETH das Netzwerk über mehr Liquidität verfügbar, was es für Anleger attraktiver macht.

Validatoren und Teilnehmer an Staking-Pools können nach Implementierung des Shanghai Updates frei über ihre gesperrten ETH verfügen. Für Teilnehmer an ETH Staking-Pools über Drittanbieter können andere Laufzeiten gelten. Fakt aber ist, es könnte eine Menge ETH auf den Markt kommen, und zwar dann, wenn sich ein Großteil der Validatoren dazu entschließt, ihre Token dem freien Markt zum Kauf bereitzustellen.

Wie viele der Validatoren das vorhaben, ist derzeit nicht bekannt und unterliegt nur Schätzungen. Aber die Menge kann sich auf die Marktnachfrage und das Angebot für ETH auswirken. Dazu kommen rund 1 Million ETH als aufgelaufene Staking-Belohnungen, die ebenfalls frei werden, sobald Shanghai live ist.

Kritik am Shanghai Update

Es gibt einige Quellen, in denen ersichtlich ist, dass nicht alle Entwickler, die am Update arbeiten, mit der schnellen Implementierung bzw. der Hard Ford einverstanden sind. Das Tempo setze die Entwickler unter Druck und es gibt wohl Bedenken. Die richten sich vor allem gegen den Zeitpunkt, der vielen von ihnen zu früh erscheint und aus ihrer Sicht aus Angst vor öffentlichen Repressalien und zu hohen Kosten.

Zoltu und einige der anderen etwa 30 Kernentwickler des Netzwerks sind besorgt, dass eine kürzliche Entscheidung, auf eine technische Anpassung an Shanghai zu verzichten, Ethereum unnötigen technischen Schulden aussetzen wird, mit unbekannten Auswirkungen auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Nach Schätzungen dieser Entwickler hätte die Implementierung der Optimierung zwei bis vier Wochen länger gedauert, eine Zeit, die der Rest der Kernentwickler von Ethereum nicht bereit war, die Öffentlichkeit warten zu lassen. Quelle

Die jetzt angekündigte Verschiebung könnte den Vorwürfen einiger Entwickler aus dem Kernteam geschuldet sein. Denn in einem Core-Call sprach Micah Zoltu von einer gewünschten Verschiebung von zwei bis vier Wochen und die gibt es jetzt wohl. Damit gibt es wohl Vorrang für den perfekten Code vor der schnellen Veröffentlichung eines Produktes.

Ethereum.org

Verschiebungen sind die Benutzer und Anleger von Ethereum ja gewöhnt, denn die Fusion, also der historische Übergang vom Ethereum zum Proof-of-Stake wurde erstmals vor über 5 Jahren diskutiert. Und bis zu seiner endgültigen Veröffentlichung im September 2022 ebenfalls mehrfach verschoben.

Mit ETH in Krypto Pre-Sales investieren

Wie schon erwähnt, ist die Ethereum Blockchain Basis vieler Anwendungen. Entweder auf der EVM direkt oder als 2-Layer-Lösung, die sich vor allem im Bereich von DeFi und Gaming befinden. Anleger können mit Ethereum direkt in einige sehr interessante Projekte investieren, wie beispielsweise Fight Out oder C+Charge. Beide Projekte sind in einer frühen Phase und stellen damit eine interessante Anlageoption dar.

Fight Out ist eine Fitness-App fürs Metaverse, die Fitness-Studios und langwierige Verträge überflüssig macht. Dazu gibt es auch noch Krypto-Belohnungen, wenn der User über seinen individualisierten Avatar an Challenges oder speziellen Work-outs teilnimmt. Bei Fight Out zählt auch die Motivation einer starken Gemeinschaft und die gibt es über das Metaverse und die darin integrierten Communitys aus Gleichgesinnten.

C+Charge spricht vor allem Halter von E-Autos an, denn sie können mit der Plattform nicht nur einheitlich an vielen Ladesäulen im öffentlichen Raum bezahlen. Doch jede Aufladung bringt darüber hinaus auch Belohnungen in Form von Emissionsgutschriften. Diese CO₂-Zertifikate werden in Form von NFT an die Benutzer von C+Charge ausgegeben.

Sie können entweder an Marktplätzen von Dritten oder über den integrierten Marktplatz von C+Charge gehandelt werden. Das macht ein passives Einkommen möglich und trägt gleichzeitig zum Klimaschutz bei, denn werden diese Zertifikate nicht an speziellen Börsen zum Kauf angeboten, kann die Industrie nicht auf sie zurückgreifen, und das, obwohl sie diese so dringend benötigen.

Fazit: Mit dem dringend erwarteten Update stehen den Validatoren endlich die gewünschten Auszahlungsmöglichkeiten für ihre gestakten ETH zur Verfügung. Dass das Shanghai-Update jetzt noch einmal verschoben wurde, sieht wie eine gute Sache aus. Sobald Shanghai live ist, bleibt abzuwarten, wie viele der dann frei werdenden 16 Millionen Token (plus 1 Million ETH durch Rewards) tatsächlich an die Börsen gehen. In der Zwischenzeit können Anleger, die bereits ETH in der Wallet haben, direkt an den vorgestellten Pre-Sales teilnehmen.

