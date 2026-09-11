|Krypto-Marktbericht
|
11.09.2026 09:48:20
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 77.245,17 US-Dollar und damit 0,68 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 76.723,28 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,8 Prozent aufweist und bei 10,06 EUR notiert.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 52,19 US-Dollar am Vortag auf 53,23 US-Dollar nach oben (2,01 Prozent).
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.439,85 US-Dollar) geht es um 1,11 Prozent auf 2.466,96 US-Dollar nach oben.
Nach 223,78 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagvormittag um 1,53 Prozent auf 227,20 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 1,26 Prozent auf 1,355 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,338 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,04 Prozent schwächer bei 508,43 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 508,61 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2087 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2054 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1767 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3399 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3387 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 714,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 710,26 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0839 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0831 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 99,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 99,07 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 7,516 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,440 US-Dollar wert.
Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 0,28 Prozent auf 11,51 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,48 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 0,7388 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7284 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,26
|
0,0400
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.