Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 77.245,17 US-Dollar und damit 0,68 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 76.723,28 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,8 Prozent aufweist und bei 10,06 EUR notiert.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 52,19 US-Dollar am Vortag auf 53,23 US-Dollar nach oben (2,01 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.439,85 US-Dollar) geht es um 1,11 Prozent auf 2.466,96 US-Dollar nach oben.

Nach 223,78 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagvormittag um 1,53 Prozent auf 227,20 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 1,26 Prozent auf 1,355 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,338 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,04 Prozent schwächer bei 508,43 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 508,61 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2087 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2054 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1767 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3399 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3387 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 714,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 710,26 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0839 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0831 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 99,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 99,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 7,516 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,440 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 0,28 Prozent auf 11,51 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,48 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 0,7388 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7284 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

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