Krypto-Marktbericht 15.09.2026 17:23:14

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 2,92 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 75.987,60 US-Dollar wert, nach 78.270,18 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 8,0 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 2,71 Prozent auf 51,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,18 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 4,12 Prozent schwächer bei 2.410,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.514,58 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 1,84 Prozent auf 219,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 223,70 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 2,35 Prozent auf 1,389 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,422 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,76 Prozent auf 516,42 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 512,53 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 3,58 Prozent auf 0,2014 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2089 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1919 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1914 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3382 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3365 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,54 Prozent auf 717,04 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 720,93 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0837 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0817 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 3,45 Prozent auf 99,02 US-Dollar, nach 102,56 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 7,430 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,574 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,90 Prozent.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,74 Prozent auf 11,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,7220 US-Dollar) geht es um 3,01 Prozent auf 0,7003 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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