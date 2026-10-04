Krypto-Marktbericht 04.10.2026 09:48:20

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,21 Prozent auf 84.951,33 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 84.772,34 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 32,1 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,29 Prozent auf 70,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 70,26 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 2.693,53 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.687,82 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag nach. Um 1,00 Prozent auf 318,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 321,66 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,487 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,494 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,83 Prozent auf 551,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 555,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2449 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2444 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2158 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2155 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3355 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3354 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,03 Prozent auf 787,51 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 787,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0929 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0930 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 121,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (119,69 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,13 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,24 Prozent auf 10,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 11,13 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 14,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,11 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,175 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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