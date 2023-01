Das sind die neuen Coins auf Changelly

Changelly ist eine Tauschbörse für Kryptowährungen, an der Kunden mehr als 400 Coins gegeneinander tauschen können. Dabei kommt intelligente Software zum Einsatz, die den jeweils besten Wechselkurs und Preis für Transaktionen sucht. Das Unternehmen wurde 2015 in Hongkong gegründet und arbeitet vollständig nach KYC-Regularien. Bei so vielen Kryptowährungen kann man schnell den Überblick verlieren, daher haben wir uns 3 neue Coins auf Changelly herausgesucht und wollen diese, sowie eine Alternative, genauer vorstellen.

FalconSwap reduziert Transaktionsgebühren auf Ethereum

USDT, der Stablecoin von Tether, wird immer wichtiger

Fight Out bringt Fitness und Bewegung ins Metaverse

Was ist FalconSwap?

Aufgebaut auf Uniswap bietet FalconSwap eine zentralisierte Handelsplattform mit einem eigenen Coin, dem FSW. Die Tauschvorgänge, auch Tokenswaps, sind für Anwender überaus praktisch, denn sie sparen viel Zeit. Ohne solche DeFi-Swaps müssten Anwender sich bei mehreren Anbietern registrieren und ihre Coins über mehrere Wallets hin und her bewegen. Der FSW-Kurs war am 19. Juni 2021 bei seinem bisherigen ATH mit 0,125249 $. Derzeit liegt der Kurs bei 0,0079 € und der Blick aufs Kurschart offenbart vor allem für die letzten Tage und Wochen einen robusten Widerstand gegenüber äußeren Einflüssen.

Da die Preise durch eine intelligente Software verfügbar sind, gehört FalconSwap zu den Automated Market-Makers AMM. Dabei werden über Oracles, ähnlich wie Schnittstellen mit einem automatisierten Daten-Feed, Preise von verschiedenen Handelsplätzen eingeholt und verglichen. Die Kurse sind mit minimalstem Abstand in Echtzeit verfügbar und Kunden profitieren vor allem durch bessere Kurse als bei vielen anderen Handelsplattformen.

FSW-Besitzer erhalten Vergünstigungen von bis zu 50 % auf die Transaktionsgebühren auf FalconSwap und können durch die Bereitstellung ihrer Token in Form von Liquidität der Börsen Zinsen verdienen. Token-Inhaber bekommen auch durch das Staking Belohnungen und die Gesamtsumme der fest hinterlegten Token stieg von Juni 21 bis September 21 von 1 auf 9 Mrd. USD. Zentraler Lösungsansatz von FalconSwap ist die schnellere Abwicklung von Transaktionen bei niedrigeren Gebühren.

Das Ethereum-Netzwerk ist bekannt für seine permanente Überlastung und den dadurch stark gestiegenen Transaktionsgebühren. Da die Plattform eine 2 Ebene außerhalb der eigentlichen Ethereum Blockchain nutzt und nur die Bestätigungen der Transaktionen On-Chain durchführt, erfolgt die schnellere Abwicklung von Transaktionen. Die Gebühren sind niedriger, weil Transaktionen für die endgültige Bestätigung auf der Ethereum-Blockchain nicht alle einzeln, sondern gebündelt, gesendet werden.

Warum ist USDT so erfolgreich?

Der Stablecoin von Tether ermöglicht den grenzüberschreitenden Transfer von Fiat-Währungen in Kryptowährungen zu niedrigen Gebühren und in kürzester Zeit. Händler können ihre Gewinne in USDT in der Wallet belassen und zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen USD eintauschen. Als Stablecoin sind seine Reserven 1:1 mit USD gesichert, wobei die Reserven auf separaten Konten gehalten werden müssen. Der USDT war der erste Stablecoin auf dem Markt und wurde 2014 unter anderem von Brock Pierce veröffentlicht.

Die Grundidee eines Stablecoins ist die Absicherung gegen hohe Kursschwankungen, die in der Kryptowelt üblich sind. Der auf der Ethereum-Blockchain entwickelte Stablecoin USDT sorgt dafür, dass staatliche Währungen und Kryptowährungen besser kompatibel sind und ihr Handel entsprechend leichter ist.

Der Aufbau von Tether besteht aus 3 Schichten und sein ursprünglicher Gedanke war der, das Bitcoin-Netzwerk als eine Art Transportprotokoll zu verwenden und Transaktionen mit tokenisierten Fiat-Währungen zu ermöglichen. Die Gebühren der Transaktionen hängen von der verwendeten Blockchain ab und können variieren. Die Übertragung an eine beliebige Ethereum-Blockchain ist möglich. Zum Ökosystem von Tether gehören noch weitere Währungen, und zwar EURT, CNHT und XAUT.

Zu den größten Vorteile von USDT gehört seine Absicherung der Vermögenswerte in einer Realwährung, hier der US-Dollar. Betrachtet man die Menge an Tether, die im Umlauf ist, dann verfügt die Kryptowährung mit mehr als 75 Milliarden USD über mehr Einlagen als viele US-Banken. Mit USDT werden mehrere Blockchains unterstützt, das heißt, Kunden nutzen die Blockchains und damit auch ihre basierten Coins wie Bitcoin (über Omni), Tron, EOS, Ethereum und Solana.

Stablecoins wie der von Tether sind dafür da, Währungsschwankungen auszugleichen und mehr Stabilität für Kryptotrader ins Portfolio zu bringen. Außerdem erleichtern sie den Zugang zu Kryptowährungen, da sie sich mit USD, oder anderen bekannten Währungen, kaufen lassen.

Wie funktioniert Fight Out?

Auch das neue Blockchain-Projekt Fight Out nutzt den Stablecoin USDT für seinen Utility-Token $USDT. Fight Out ist ein innovativer Ansatz, Sport und Fitness ins Metaverse zu bringen und dort Belohnungen für Aktivität und Bewegung zu erhalten. Möglich macht das der persönliche Avatar, der über GPS-Daten die Bewegungen des Benutzers aufnimmt. Als Anerkennung und Motivation erhält dieser bei Fight Out Belohnungen in Form von neuen Coins der Kryptowährung oder NFT.

Die limitierten NFT können behalten oder gehandelt werden, denn die einzigartigen Besitznachweise sind nicht nur digital, sondern auch übertragbar. Anreiz sind aber auch die Coins, die Nutzer erhalten. Die Entwickler von Fight Out entstammen selbst zum größten Teil dem Fitness-Boxen, daher sind die Botschafter des Projektes auch bekannte MMA-Fighter. Außerdem sitzen im Management erfahrene Berater und Finanzexperten.

Was ist das Besondere an Fight Out?

Motiviert werden Benutzer nicht nur durch die zusätzliche Bewegung, sondern auch durch die Möglichkeit exklusive Coaching zu erhalten und an besonderen Wettbewerben teilzunehmen. Fight Out kombiniert das Metaverse mit Fitness und vereint digitale Technologien mit einer sehr klassischen Branche, in der Sportler normalerweise mit teuren, aber vor allem, langwierigen Verträgen an Fitness-Studios gebunden sind.

Wer sich zukünftig bewegen möchte und dafür zusätzliche Motivation benötigt, braucht diese teuren Verträge nicht mehr. Mit Fight Out ist Bewegung jederzeit und an jedem Ort möglich. Die Belohnungen zeichnen im virtuellen Raum den Avatar aus, was ihn zu einem Vorbild in der Community macht. Aber gleichzeitig erhält der Benutzer von Fight Out echten Mehrwert, denn die Coins stellen einen realen Vermögenswert in der Kryptowelt dar.

Jetzt Fight Out im Pre-Sales kaufen

Fight Out ist im Pre-Sales verfügbar, der sich gezielt an einen ausgewählten Kreis Privatinvestoren richtet. Der Einstieg ist denkbar einfach, da der Utility-Coin $USDT an den USD gebunden ist. Das bedeutet, Anleger können über ihre Wallet entweder USDT oder ETH kaufen und anschließend gegen den Token eintauschen. Nach Ende des offiziellen Vorverkaufs erfolgt das erste Listing an ausgewählten Exchanges.

Ein Initial Exchange Offering (IEO) bedeutet, dass der Vermögenswert einer breiten Masse zur Verfügung steht und führt in der Regel zu erhöhter Nachfrage, was die Preise steigen lässt. Begünstigt wird der Einstieg während der Vorverkaufsphase allerdings durch einen sehr niedrigen Preis von derzeit nur 0,0166 UDST, was die Chancen auf überdurchschnittliche Renditen erhöht.

Der Vorverkauf befindet sich in der ersten Phase und hat bereits mehr als 2,16 Millionen USD eingebracht. Seien Sie auch dabei, wenn die Fitness-Branche vor einer Revolution steht und holen Sie sich Ihren Utility-Token $USDT.

Fazit: Neue Coins auf Changelly sind immer eine gute Gelegenheit, sich einen aktuellen Überblick über den Markt zu verschaffen. Fight Out ist zwar noch nicht auf der dezentralen Tauschbörse für Kryptowährungen verfügbar, aber das mag in der Zukunft anders sein. Auf Changelly können Sie leicht Fiat gegen Kryptos tauschen.

Als an den USD gebundener Stablecoin bietet der Utility-Coin von Fight Out eine Absicherung der Reserven in Form von US-Dollar, die auf separaten Konten verwaltet werden. Steigen Sie zu einem späteren Zeitpunkt in Fight Out ein, kann es sein, dass der Preis für den Token über dem derzeitigen Vorverkaufspreis von nur 0,0166 USDT liegt. Nach dem Listing auf Handelsplätzen steigen in der Regel Krypto Pre-Sales im Preis, da mehr Trader Zugang zum Projekt und dem Coin erhalten.

Über die Autorin:

Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.