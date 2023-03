Das sind die Top 20 Krypto Städte weltweit!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im karibischen Inselstaat Sr. Marten mit rund 500.000 Einwohnern will der Parlamentsabgeordnete Rolando Brison eine Initiative starten, um Krypto-Hauptstadt der Karibik zu werden. Die Gesetzgebung ist noch nicht vollständig durchs Parlament, geplant ist eine auf Tron basierende Kryptowährung, die als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden soll.

Das soll nur der Anfang einer Reihe von neuen Regulierungen für Kryptowährungen sein, denn im Einklang mit anderen Ländern wie St. Kitts, will das Land an der Einführung weiterer Blockchain Protokolle arbeiten. Das soll jedoch nicht ohne Gesetze und Regulierungen erfolgen, so Brison weiter in einer Pressemitteilung.

Das Initiativgesetz von Brison wird Bestimmungen durch ein nationales Dekret enthalten, wonach die Regierung entscheiden kann, wann der beste Zeitpunkt für das Inkrafttreten wäre, damit das Finanzministerium seine Bildungsprogramme zur Blockchain-Technologie fortsetzen kann.

https://smn-news.com

Auch Lugano will Krypto Hauptstadt werden und verkündete im letzten Jahr, dass Kunden bereits in mehr als 200 Geschäften und Unternehmen in der Region Krypto-Zahlungen für Waren und Dienstleistungen akzeptieren. Neben McDonalds Schweiz sind weitere namhafte Unternehmen in die Kooperation eingestiegen und wollen damit die Bemühungen der Stadtverwaltung unterstützen, Krypto Hauptstadt zu werden. Es gibt auch eine Initiative für eine lokale Kryptowährung namens Luga, die in Zusammenarbeit mit Tether realisiert werden soll.

Hi Tom, danke für deine Nachricht. Die Stadt Lugano hat in Zusammenarbeit mit Tether eine Initiative für eine eigene lokale Kryptowährung namens "Luga" gestartet. (1/3) — McDonald's Schweiz (@McDSchweiz) October 4, 2022

So schneidet Deutschland im Krypto Ranking ab

Neben den Top-Städten gibt es auch ein sehr detailliertes Länder Ranking und da steht Deutschland wie erwähnt auf Platz 2. Wir blicken mal genauer in die Analysen und erklären, bei welchen Aspekten die Bewertungen eher schlecht ausfielen und worin Deutschland als Krypto Land Nummer 2 Vorreiter ist. Immerhin hat sich Deutschland gegen 63 andere Länder durchgesetzt und glänzt mit einem tollen Platz 2!

Gute Werte gab es für die Krypto Regulierung und die Dienstleistungen im Finanzsektor des Krypto Marktes. Bei den Aspekten rund um Cybersecurity hat Deutschland nicht gut abgeschnitten und auch bei den analysierten Frauds gab es noch viel Potenzial nach oben. Im Bereich der Nutzung von Bitcoin in Deutschland stehen wir überaus gut da, denn es gibt sowohl eine ganze Reihe von Bitcoin ATMs in deutschen Städten wie auch mehrere in Deutschland ansässige Krypto Exchanges und Krypto Broker.

Positiv erwähnt wird bei coincub die aufstrebende Krypto Stadt Berlin, in der sich eine Vielzahl an Krypto Start-ups niedergelassen haben. Es gibt aber auch eine große Anzahl Geschäfte, die Kryptos wie Bitcoin akzeptieren. Außerdem hat sich als eine der ersten Schulen die European School of Management and Technology ESMT in Berlin gegründet, die sich den Themen der Kryptowährungen und der Blockchain Technologie widmen.

Bei den Krypto Hub Städten nur Platz 12 für Berlin

Neben den zahlreichen guten Aspekten, die Deutschland offensichtlich dem Kryptomarkt grundsätzlich bieten kann, sieht es in Berlin für Neugründungen und Krypto-Akzeptanz nicht mehr ganz so gut aus. Zumindest sind andere Städten inzwischen an unserer Hauptstadt vorbeigezogen. Anders ist der zwölfte von 20 Plätzen nicht zu erklären.

Platz 5 geht an Los Angeles

Platz 4 für Singapur

Platz 3 beansprucht New York City

Platz 2 holt sich Dubai

Der erste Platz geht an London

Im Länder Ranking liegt Großbritannien nur auf Platz 8, bei den Krypto Hubs ist aber London offenbar hervorragend aufgestellt. In der Hauptstadt unserer Nachbarn gibt es ungefähr 2.173 Personen, die im Krypto-Business tätig sind, so Cryptoslate.

Recap sieht in London auch ideale Rahmenbedingungen für Investoren und Anleger. Das wird auch durch Rishi Sunak, Premierminister Großbritanniens, mit Plänen unterstützt, das Vereinte Königreich zu einem globalen Zentrum für die Krypto-Asset-Technologie zu machen. Schon heute beherbergt London am zweithäufigsten Events rund um die Themen Kryptowährungen und Blockchain.

U.K. Prime Minister Rishi Sunak at 10 Downing Street.

Dan Kitwood | Getty Images

Allerdings sehen wir in Studien andere Ergebnisse, vor allem unter Unternehmensgründern herrscht die Überzeugung, dass Großbritannien kein guter Ort für Start-ups sei. So berichtet cnbc von einer Studie unter 300 Fintech-Gründern, bei denen nur 9 % angaben, sie glauben, dass Großbritannien auf einem guten Weg ist, führend in der Kryptowelt zu werden.

Die Financial Conduct Authority FCA wurde dafür kritisiert, Lizenzen für Kryptofirmen nur langsam zu genehmigen. Das hat dazu geführt, dass sich mehrere Unternehmen aufgelöst und anderswo in Europa niedergelassen haben. Die Fintech-App Revolut hat erst kürzlich nach zahlreichen Verlängerungen der Frist für den Abschluss der Genehmigungen eine Lizenz für ihr Kryptogeschäft erhalten. Quelle

Für London ist es seit dem Brexit erheblich schwerer geworden, sich am Markt zu behaupten, denn nun müssen sie mit anderen EU Finanzzentren konkurrieren. Es könnte also sein, dass die Bemühungen des Premier dahingehen, London als neues Zentrum der Kryptowelt zu etablieren, um damit verloren gegangenes Wachstum zurückzuholen.

Grundsätzlich ist das Vereinigte Königreich ein aktiver Handelsplatz für Kryptos, denn laut Daten von Chainalysis wechselten von Juli 2021 bis Juni 2022 digitale Vermögenswerte im Wert von 233 Milliarden US-Dollar den Besitzer.

Was Krypto Anleger tun können

Natürlich ist der zwölfte Platz unter den Top 20 für Berlin kein wirklicher Grund zum Klagen. Er zeigt aber doch, dass wir hierzulande aufpassen müssen, wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen. Schließlich steigt die Krypto-Adaption rund um den Globus und der Titel der Krypto Hauptstadt ist stark nachgefragt. Im Rennen um diesen Titel können Anleger Deutschland und Berlin unterstützen, in dem sie aktiv am Trading teilnehmen und so neue Unternehmen der Branche fördern.

Politiker sind aufgefordert, steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen zu entwickeln, die es möglich machen, als Jungunternehmer hierzulande Fuß zu fassen. Dass die Rahmenbedingungen in Großbritannien dafür derzeit noch besser sind als in Deutschland, zeigt auch der Blick auf die Krypto Pre-Sales. Hinter C+Charge und Fight Out stehen Entwickler aus England, die jung und motiviert an ihre Existenzgründung gehen.

Beide Utility-Token befinden sich im Vorverkauf, in dem vor allem Anleger aus dem Privatsektor angesprochen werden. Wenn auch Sie zum ausgewählten Kreis an Investoren gehören wollen, dann können Sie sich jetzt die Preisvorteile sichern. Sobald die Vorverkaufsphasen beendet sind, gehen die Token an die ersten Exchanges und stehen der Öffentlichkeit zum Handeln zur Verfügung.

In Fight Out investieren

Wenn Sie Fitness, Sport und Bewegung lieben, dann ist Fight Out genau richtig für Sie. Mit der innovativen Fitness-App von Fight Out verbinden Sie sich über Ihren Avatar mit dem Metaverse und präsentieren dort Ihre sportlichen Erfolge. Sie erhalten sogar Krypto-Belohnungen dafür und können die NFT später an Börsen handeln.

The #FightOut team has arrived at the @BEconomy_HQ London Summit!



We're giving away 1 free Fight Out t-shirt



– Like + RT

– Tag 2 friends

– Follow @FightOut_



Winner announced on Wednesday, 01st March



Good Luck! #LondonSummit #CryptoGiveaway pic.twitter.com/4eiQhd4fo6 — Fight Out (@FightOut_) February 27, 2023

Wenn Sie sich für Fitness-Boxen interessieren, dann finden Sie bei Fight Out ein großartiges Angebot an Coachings, individuellen Trainings und namhafte MMA-Fighter, die Sie individuell trainieren und ausbilden.

Der Utility-Token $FGHT ist an den Stablecoin von Tether, USDT, gebunden, was Ihnen den Vorteil geringerer Volatilität bietet. Sie können im Vorverkauf von sehr niedrigen Token Preisen profitieren, noch bevor FGHT an den ersten Exchanges zum Traden bereitsteht.

In C+Charge investieren

Sollten Sie Halter eines E-Fahrzeuges sein oder planen, ein elektrisch betriebenes Fahrzeug anzuschaffen, ist C+Charge die ideale Lösung für Sie. Sie können auf ein einheitliches Bezahlsystem zurückgreifen und müssen nicht mehr wie bisher mehrere Anbieter und Karten verwalten. Außerdem bekommen Sie Belohnungen für jede Aufladung, die in Punkten ausgeschüttet wird. Diese Punkte tauschen Sie anschließend ganz einfach in CO2-Zertifikate um, die ein zusätzliche Einkommen generieren können.

C+Charge ist ein ESG-Investment, das bedeutet, als nachhaltiges Finanzinstrument widmet sich das Projekt dem Klimaschutz. E steht für Environment und zeigt an, dass die europäischen Standards für nachhaltige Investments eingehalten werden. Sie haben als privater Investor in diesem ausgewählten Kreis die Möglichkeit, in das Projekt zu einem besonders frühen Stadium zu investieren. Der Utility-Token $CCHG ist im Vorverkauf günstig erhältlich.

Fazit: Berlin ist offenbar unter Druck und muss sich anstrengen, wenn es seinen Titel als innovative Start-up Stadt für Krypto-Unternehmen auch in Zukunft behaupten will. Viele andere Städte weltweit sind inzwischen ebenfalls in der Lage Unternehmen aus dem Krypto Sektor gute Rahmenbedingungen zu bieten und stellen Anlegern und institutionellen Investoren gute Handelsmöglichkeiten in Aussicht.

Wer etwas für mehr Akzeptanz von Krypto Projekten in Deutschland tun möchte, kann sich den Pre-Sales der vorgestellten Projekte anschließen. Als Anleger können Sie durch die frühe Investition von steigenden Renditen und dem Unternehmenswachstum profitieren. Das nächste Ranking der Top Krypto Hub Städte 2023 wird mit Spannung erwartet. Vielleicht strebt dann Berlin wieder nach der Krone und dem führenden Platz beim Ranking der Top 20 Krypto Hub Städte weltweit.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/