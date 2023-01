Dash 2 Trade erzielt 14 Mio. USD – Wenige Tage bis Ende des Vorverkaufs und erstes Listing

Die Krypto-Signal-, Bot- und Analyseplattform Dash 2 Trade hat 14 Millionen Dollar eingenommen, wenige Tage vor der ersten Börsennotierung am 11. Januar 2023. Der Handel mit dem D2T-Token wird um 10 Uhr UTC auf Gate.io, LBank, BitMart und Uniswap live gehen. Anfang dieser Woche gab Dash 2 Trade bekannt, dass es sich eine Notierung auf Gate.io gesichert hat, da die Dynamik hinter dem Projekt weiter zunimmt. Gate.io plant, die offizielle Ankündigung der D2T-Listung am Montag zu machen. Da es nur noch 4 Tage bis zum Ende des Vorverkaufs sind, scheinen sich die Käufer die niedrigsten Preise sichern wollen.

Der Handel beginnt am Mittwoch, dem 11. Januar – dies sind die Details

Am Mittwoch, dem 11. Januar, wenn der Handel beginnt, wird die Liquidität um 9:30 Uhr UTC auf der dezentralen Börse Uniswap platziert. Investoren können ihre gekauften Token ab 10 Uhr UTC auf der Dash-2-Trade-Website einfordern – die Einforderungsseite wird zur gleichen Zeit geöffnet, wenn der Handel an den Börsen beginnt.

Das Dash 2 Trade Team erklärt, dass der Grund für die Synchronisierung von Handel und Einforderung darin liegt, dass somit die Bildung von betrügerischen Liquiditätspools auf Uniswap verhindert werden soll, da die Sicherheit der Token-Inhaber an erster Stelle steht.

Der Dash 2 Trade-Vorverkauf sollte ursprünglich am Freitag, dem 6. Januar, enden, wurde aber um vier Tage verlängert, um die Feiertage auszugleichen. Diejenigen Krypto-Investoren, die es vielleicht verpasst haben, bekommen dadurch noch die Chance, sich in dieses hervorragende Projekt zum besten Preis einzukaufen.

Durch das Hinzufügen einer Überfinanzierungsphase zum Vorverkauf können zusätzliche 36.000.000 Token verkauft werden – zum Listenpreis von 0,0556 $. Wenn alle Coins verkauft werden, kommen weitere $2.001.600 zusammen.

Die zusätzlichen von diesem Projekt aufgebrachten 2 Millionen Dollar werden in die Unterstützung weiterer hochrangiger zentralisierter Börsennotierungen fließen und die ohnehin schon rasche Produkteinführung von Dash 2 Trade noch weiter beschleunigen.

Dash 2 Trade wird wahrscheinlich einer der größten ICOs des Jahres 2023 sein – das Projekt strebt nun eine Gesamtsumme von 15.421.600 $ an.

Presale-Dashboard wird von den Nutzern mit großer Begeisterung aufgenommen

Ein weiteres Indiz für die Ernsthaftigkeit des Projekts ist die Freigabe einer Beta-Version des Vorverkaufsbereichs des Handels-Dashboards für die Community.

Es handelt sich um ein einzigartiges Angebot auf dem Markt. Dieser Bereich des Trading-Dashboards bietet den Nutzern detaillierte Daten und Analysen zu bevorstehenden Vorverkäufen sowie ein branchenweit einzigartiges Bewertungssystem – den Dash Score – zur Einstufung aller Vorverkäufe von Projekten.

Die Resonanz war durchweg positiv, wenn man das Feedback auf Twitter und Telegram betrachtet.

Einige typische Kommentare lauten: „Hast du den Betatest ausprobiert? Es ist erstaunlich“ von einem Telegram-Nutzer.

Ein Rezensent mit dem Namen Free Guy schrieb: „D2t ist wirklich großartig, ich meine, sieh dir nur ihr Beta-Dashboard an“.

Ein anderer Beta-Tester, diesmal auf Twitter, kommentierte: „Wow, ich bin sehr beeindruckt von Dash 2 Trade Beta“.

„Wow, es ist erstaunlich. Gute Arbeit“, lautete das Feedback eines weiteren Nutzers.

So können Sie die Beta-Version des Vorverkaufs-Dashboards ausprobieren

Um den Vorverkaufsbereich des Dashboards zu testen, gehen Sie auf beta.dash2trade.com. Besucher müssen lediglich ihre E-Mail-Adresse in das erscheinende Pop-up-Fenster eingeben und sich zur Benutzeroberfläche begeben.

Das Beeindruckendste an diesem ersten Teil des Dashboards ist die Art und Weise, wie es so viele Informationen an einem Ort zusammenfasst.

Dash 2 Trade verfolgt diesen Ansatz auf projektweiter Ebene, indem es ein ganzes Spektrum an Funktionen bietet, die heute nur durch den Einsatz einer Vielzahl von Tools und Plattformen zu erreichen sind.

Mit Dash 2 Trade wird alles unter einem Dach vereint und es enthält einige Funktionen – wie das Dashboard für Vorverkäufe und Handelswettbewerbe – die nirgendwo anders zu finden sind.

Frühe Produktfreigabe unterstreicht ernsthafte Absichten von Dash 2 Trade zum Marktführer zu werden

Das Dash 2 Trade-Team berichtet, dass das Interesse an dem Token nach der Veröffentlichung der Beta-Version stark angestiegen ist. Offensichtlich wollten einige potenzielle Investoren erst einmal abwarten, ob das Produkt wie versprochen realisiert wird. In der Tat sieht es so aus, als ob das Projekt das Richtige getan hat und zu wenig versprochen und zu viel geliefert hat sowie die Anhänger des Handelsintelligenzprojekts beeindruckt hat.

Das Team hinter Dash 2 Trade besteht aus erfahrenen Händlern, die seit vielen Jahren auf dem Markt tätig sind. Dieser Hintergrund hat es ihnen ermöglicht, eine wichtige Marktlücke im risikoreichen, aber lohnenden Vorverkaufssektor des Kryptomarktes zu erkennen.

Durch den Einsatz der proprietären Tools von Dash 2 Trade können sich die Händler und Investoren einen Vorteil gegenüber dem Rest des Marktes verschaffen – Wissen ist Gewinn!

Gemeinschaft von 70.000 Händlern seit Beginn hinter Dash 2 Trade

Viele der Teammitglieder von Dash 2 Trade haben beim Launch-Partner Learn2Trade gearbeitet, wo bereits 70.000 Trader mit der Dash 2 Trade-Plattform vertraut gemacht wurden. Die Beziehung zu Learn2Trade hat dazu beigetragen, das Debüt von Dash 2 Trade im Krypto-Handelsbereich zu beschleunigen.

Woher der D2T-Token seinen Wert bezieht

D2T ist der Utility-Token für den Zugriff auf alle Funktionen des Projekts. Die Beta-Phase erfordert keine Zahlung seitens der Nutzer.

Wenn das Dashboard aus der Beta-Phase herauskommt, nachdem die anderen Hauptfunktionen wie Copy-Trading, der Strategie-Builder, kuratierte Signale und Auto-Trading fertig sind, wird die Plattform drei Abonnement-Ebenen haben: eine kostenlose Version, eine Starter-Version und eine Profi-Version.

Alle Abonnements für den professionellen Service werden mit D2T bezahlt, wodurch der Wert des Tokens untermauert wird.

Dash 2 Trade zielt auf einen adressierbaren Markt von zig Millionen Krypto-Händlern auf der ganzen Welt ab und wird nach Prognosen von Analysten im Jahr 2023 10-fache Gewinne erzielen.

Wo und wie Sie D2T-Token kaufen können

Sie benötigen USDT (Tether) oder ETH, um an dem Vorverkauf teilzunehmen. Wer keine Wallet hat, kann ETH mit einer Debit- oder Kreditkarte direkt auf der Dash 2 Trade-Website kaufen.

Mobile Nutzer sind am besten bedient, wenn sie Trust Wallet verwenden und über den integrierten Trust Wallet-Browser zur Vorverkaufsseite navigieren.

Der Smart-Contract-Code von Dash 2 Trade wird vollständig von SolidProof geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.

