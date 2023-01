Dash 2 Trade wird nach 15 Millionen Dollar Presale in wenigen Augenblicken an den Kryptobörsen gelistet

Es war einer der spektakulärsten Krypto-Presales seit langem. Nicht häufig werden ein Produkt und ein Coin so heiß erwartet, wie das bei Dash 2 Trade der Fall ist. Nach einem Vorverkauf, der seinesgleichen sucht, ist nun der Tag, an dem D2T an den Kryptobörsen gelistet wird. Darunter sind namhafte Exchanges wie LBank, Gate.io, Uniswap, BitMart und Changelly Pro. Bis gestern war der D2T-Token noch zum Fixpreis erhältlich, inzwischen ist dieser aber ausverkauft. Das Team hinter Dash 2 Trade hat zu Beginn 262 Millionen Coins für den Presale zur Verfügung gestellt. Das war bereits ein sehr ambitioniertes Ziel, denn damit hätte eine Summe von mehr als 13 Millionen Dollar gesammelt werden sollen. Doch der Coin ist heiß begehrt und war früher als geplant ausverkauft, wodurch sich das Team dazu entschieden hat, weitere 36 Millionen D2T zur Verfügung zu stellen und weitere 2 Millionen Dollar zu sammeln, um das Listing an mehreren Kryptobörsen zu finanzieren und das Projekt voranzutreiben. Auch diese sind inzwischen wieder restlos ausverkauft. Die gute Nachricht für alle, die den heiß erwarteten Coin nicht mehr im Presale kaufen konnten: Um 10:00 Uhr wird der Coin an den ersten Exchanges gelistet.

Während bei Changelly Pro der genaue Zeitpunkt für den Handel mit D2T noch nicht bekannt ist, aber das Listing auch hier bereits bestätigt wurde, geht es auf BitMart und Gate.io heute am 11. Jänner um 10:00 Uhr los. Auch auf der dezentralen Exchange Uniswap wird heute um 09:30 Uhr die Liquidität der Coins zur Verfügung gestellt und der Handel startet dann ebenfalls um 10:00 Uhr. Alle, die ihre Coins im Presale auf der Dash 2 Trade Website gekauft haben, können diese ebenfalls um 10:00 Uhr beanspruchen und handeln. Ab diesem Zeitpunkt kann der D2T sein volles Potenzial entfalten und seinen Wert finden, zu dem er dann schließlich gehandelt wird. Während in den ersten Stunden mit leichten Gewinnmitnahmen zu rechnen ist, von denen, die bereits in der ersten Stufe des Presales zu einem günstigeren als dem Listing-Preis eingekauft haben, kann es im Anschluss steil nach oben gehen für den D2T-Kurs. Vor allem nach dem Launch der Beta-Version des Presale-Dashboards auf beta.dash2trade.com ist die Nachfrage in den letzten Tagen nochmal explodiert, da Investoren hier einen ersten Einblick erhalten haben, was Dash 2 Trade zu bieten hat.

Innovativstes Dashboard am Markt

Die Entwickler von Dash 2 Trade können durch den Launchpartner Learn 2 Trade – einer Academy für Krypto-Trader – auf jahrelange Erfahrung und das Feedback von mehr als 70.000 Tradern in der Academy zurückgreifen. So wusste man genau, was es braucht, um den Handel mit Kryptowährungen zu erleichtern und die Performance im Trading zu verbessern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dash 2 Trade liefert die innovativste Krypto-Analyseplattform mit einem Dashboard, das sämtliche Informationen, die die KI sammelt und auswertet, leicht verständlich darstellt. Bereits die Beta-Version der Presale-Section hat gezeigt, wie einfach es mit Dash 2 Trade werden kann, Coins zu analysieren und entsprechend zu handeln.

Im vorgestellten Presale-Dashboard können Investoren Coins, die noch gar nicht auf den Kryptobörsen erhältlich sind, mit einem Blick besser abschätzen. Hier werden bereits Daten zur Stimmung auf Social Media, Follower, die Verteilung der Coins, geplante Listings und vieles mehr dargestellt, um leichter zu erkennen, ob es sich um Scam handelt, oder man eine heiße Spur für den nächsten Geheimtipp hat. Das System vergibt auch einen Risk-Score und schätzt somit auch selbst ab, wie viel Erfolg einem aufkommenden Projekt zugetraut werden kann. Als die Presale-Funktion von Dash 2 Trade vorgestellt wurde, ist die Nachfrage explodiert und innerhalb kürzester Zeit wurden Coins um eine weitere Million Dollar verkauft. Ein ähnlicher Effekt ist auch in Zukunft bei regelmäßigen Updates des Teams zu erwarten. Mit einer schnellen Umsetzung seitens der Entwickler hat der D2T-Token das Potenzial, schon in kurzer Zeit durch die Decke zu gehen. Da es sich beim D2T um einen Utility-Token handelt, der Holdern den Zugang zu sämtlichen Trading-Tools liefert, die die Plattform zu bieten hat, wird dieser wahrscheinlich auch mit jeder weiteren vorgestellten Funktion immer weiter im Kurs ansteigen. Wer den D2T im Portfolio hält, wird also nicht nur mit Handelssignalen der Plattform und zahlreichen weiteren Features belohnt, sondern kann am Ende auch eine enorme Rendite erzielen, wenn der D2T im Laufe des Jahres immer höher ansteigen und beim Launch der Plattform explodieren könnte.

Hier geht’s direkt zur Website. Gekaufte Token können ab 10:00 Uhr beansprucht werden.

