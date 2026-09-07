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07.09.2026 06:58:27
Dash Beat Bitcoin, Ethereum and Solana Last Week and Sprang to Take Place in Top 3 Gainers: Here's the Coin on the Top
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
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|Dollarkurs
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1,1612
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0,0001
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0,01
|Japanischer Yen
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180,971
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-0,2790
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-0,15
|Britische Pfund
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0,859
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0,0003
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0,04
|Schweizer Franken
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0,9414
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0,0010
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0,11
|Hongkong-Dollar
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9,1018
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-0,0022
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-0,02