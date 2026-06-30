30.06.2026 21:19:17

Dave Perrill Sells 175,000 HIVE Digital Blockchain Shares. What Does This Mean for Investors?

Sustainable blockchain firm HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ:HIVE) saw director Dave Perrill sell 175,000 directly held common shares for a transaction value of approximately $821,000 on June 19, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($4.69); post-transaction value based on June 19, 2026 market close ($4.26).* 1-year price change calculated using June 29th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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