DeeLance Presale beginnt heute – Web3 Rekrutierung wurde gerade super smart

Donnerstag 30. März 2023 – Der revolutionäre Web3-Marktplatz für Freiberufler und Personalvermittler DeeLance erlebte heute einen fulminanten Start seines Vorverkaufs und sammelte in kürzester Zeit 19.000 Dollar ein, um die Branche zu revolutionieren. DeeLance nutzt die Blockchain-Technologie, um die Einstellung der richtigen Person für einen bestimmten Job zu vereinfachen, zu entschärfen und effizienter zu gestalten.

Der native Token der Plattform, $DLANCE, läuft auf der Ethereum-Blockchain und wird derzeit in Phase 1 des dreistufigen Vorverkaufs zu einem Preis von 0,025 US-Dollar angeboten. Die erste Phase endet in 16 Tagen, dann wird der Tokenpreis in Phase 2 auf 0,027 $ und in Phase 3 auf 0,030 $ steigen. Frühe Käufer erhalten einen Rabatt von 40 % auf den Börsenlistenpreis von 0,035 $. Interessierte Anleger können $DLANCE mit Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder mit einer Karte über das Transak-Zahlungsnetzwerk kaufen.

$DLANCE erfasst den Wert der Rekrutierungsplattform DeeLance

Kryptoanalysten betrachten das DeeLance-Projekt bereits als den nächsten Krypto-Kandidaten, der durch die Decke gehen könnte, wenn der $DLANCE-Coin den Handel aufnimmt. Das Gesamtangebot an $DLANCE-Token beträgt 1 Milliarde (1.000.000.000), von denen bis zu 30 % (300 Millionen) an die Allgemeinheit verkauft werden.

Der Wert von $DLANCE ergibt sich aus seiner Nützlichkeit als einzige Währung, die zum Kauf von Grundstücken im DeeLance-Metaverse und für Transaktionen auf dem NFT-Marktplatz verwendet werden kann. Sie wird auch für die Anmietung von Büroräumen, die Bezahlung von Werbung und andere Dienstleistungen und Funktionen verwendet, die mit der Entwicklung des Ökosystems eingeführt werden.

Die 761 Milliarden Dollar schwere Personalvermittlungsbranche ist reif für einen Umbruch – DeeLance kommt

Laut IBISWorld beläuft sich der Wert der weltweiten Personal- und Rekrutierungsbranche derzeit auf satte 761 Milliarden Dollar Umsatz. Dennoch ist die Personalbeschaffung für Unternehmen nach wie vor eine der größten Herausforderungen, wenn es darum geht, die Ressourcen zur Erreichung der Unternehmensziele bereitzustellen.

DeeLance hat sich zum Ziel gesetzt, all dies zu ändern, indem es sich mit den etablierten Vermittlungsplattformen wie Fiverr, Upwork und Freelancer anlegt und diese schlägt. DeeLance vereint die Kraft dezentraler Netzwerke, nicht-fungibler Token und des Metaverses, um die Art und Weise, wie Personalbeschaffung funktioniert, radikal neu zu gestalten.

DeeLance ist einfach, transparent und sichert die Bezahlung und das Eigentum für Freiberufler und Personalvermittler

Die Schlagworte von DeeLance sind Einfachheit, Transparenz, Effizienz und Eigentum. Alle vier werden durch niedrigere Gebühren als die der derzeitigen Marktteilnehmer, schnellere Zahlungen und ein grundsolides Treuhandkontosystem, das die Sicherheit der Gelder für alle Transaktionsparteien garantiert, gewährleistet.

Das Eigentum an digitaler Arbeit ist in einem digitalen NFT-Token verankert, so dass der Anwerber sicher sein kann, dass er das Eigentum an der Arbeit, für die er bezahlt hat, erworben hat. In der Zwischenzeit hat der Verkäufer die Gewissheit, dass seine Arbeit ihm gehört, bis die Zahlung aus dem Treuhandkonto freigegeben wird.

Die Kundengebühr von DeeLance beträgt nur 2 % und ist damit die niedrigste in der Branche, während die Freiberuflergebühr von 10 % im Vergleich zur Konkurrenz ebenfalls günstig ist. Darüber hinaus gibt es im Gegensatz zu den etablierten webbasierten Anbietern keine Abhebungsgebühren oder Verzögerungen aufgrund von Währungsumrechnungen – Zahlungen mit Kryptowährungen erfolgen sofort.

Zu den weiteren Wettbewerbsvorteilen gehören keine Begrenzung der Aufgabengröße, ein skalierbares Streitbeilegungssystem, ein supereffizientes Treuhandsystem, das Eigentum an den Inhalten und verbesserte Funktionen zur Personalbeschaffung.

DeeLance NFTs und die virtuelle Welt des Metaverse bringen die Personalbeschaffung ins 21. Jahrhundert

DeeLance ist die einzige Personalvermittlungsplattform, die NFTs und das Metaverse von Grund auf in ihren Betrieb einbezieht und nicht nur als Spielerei im Nachhinein betrachtet. Auf vielen Vermittlungs- und Gig-Economy-Plattformen ist das Eigentum an der Arbeit eine Grauzone. Nicht so bei DeeLance. Die Arbeit eines Freiberuflers kann sicher als NFT im System gespeichert werden, wodurch das Eigentum des Erstellers bis zur Lieferung und Abrechnung der fälligen Zahlungen bestätigt wird.

Die gesamte Geschäftslogik der Transaktionen ist in Smart Contracts eingebettet, wodurch die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen dritten Partei und alle damit verbundenen Gebühren und Zeitverluste entfallen. Dies bedeutet Sicherheit für den freiberuflichen Verkäufer sowie Klarheit und Vertrauen für den Kunden, der die Waren oder Dienstleistungen kauft.

Das DeeLance-Metaverse eröffnet eine ganz neue Welt des Handels

Ein weiteres besonders reizvolles Merkmal der DeeLance-Plattform ist ihre Vision der Metaverse-Integration. NFTs werden nicht nur zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse eingesetzt, sondern bilden auch die technologische Grundlage für die Avatare, die in der virtuellen Welt von DeeLance interagieren werden.

Hier können sich Kunden und Freiberufler treffen und unterhalten, Dienstleistungen einstellen und anbieten, Büros einrichten und Anzeigen schalten. Es ist an der Zeit, dass die Personalbeschaffung ins 21. Jahrhundert aufbricht, und DeeLance ist der Wegbereiter dafür.

