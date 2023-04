DeeLance sammelt mehr als 300.000 Dollar – FOMO steigt, da nur noch 2 Tage bleiben um 112 % Buchgewinn zu erzielen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag 21. April 2023 – Die Web3-Rekrutierungsplattform DeeLance hat nur drei Wochen nach dem Start des Vorverkaufs 334.000 Dollar von Investoren erhalten Es sind nur noch 2 Tage von Phase 1 übrig und die Run-Rate beschleunigt sich infolgedessen rapide. Die Tatsache, dass Token-Käufer zum heutigen Preis einen Aufschlag von 112 % erhalten, wenn der $DLANCE-Token an den Börsen gelistet wird – der Listenpreis beträgt 0,053 $ -, trägt zur Begeisterung bei. Der Preis wird in Stufe 2 um 16 % erhöht, von derzeit 0,025 $ auf 0,029 $, so dass diejenigen, die eine Investition in Erwägung ziehen, die Gelegenheit nutzen und noch vor der Preiserhöhung einsteigen sollten.

112% Buchgewinn bis zum Handelsstart – FOMO steigt

Nicht umsonst haben Kryptoanalysten den Vorverkauf von DeeLance mehrmals als gute Gelegenheit erwähnt, denn es handelt sich um eine der seltenen Gelegenheiten, einen innovativen Coin in einer sehr frühen Phase zu kaufen. FOMO (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) ist bei DeeLance und den $DLANCE-Token geradezu explodiert.

Da Kryptowährungen jedem auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, zu investieren, egal ob es sich um Kleinanleger oder um Wale handelt, die 30.000 Dollar in das Projekt stecken, strömen die Käufer herbei. Die Blockchain-gestützte Plattform DeeLance bringt Freiberufler und Auftraggeber auf einem Marktplatz zusammen, auf dem Geschäfte auf revolutionär neue und sehr effiziente Weise abgewickelt werden. Dieses Geschäftskonzept erweist sich als attraktives Angebot für Investoren.

Der NFT-Marktplatz und das Metaverse von DeeLance ermöglichen Personalbeschaffung und Handel

Die Plattform bietet so viel mehr als die Konkurrenten Upwork und Fiverr. Zum einen nutzt DeeLance die Technologie der nicht-fungiblen Token (NFTs), um das Eigentum an der Arbeit zu sichern, für die Auftraggeber bezahlen. Und dann ist da noch das Metaverse. DeeLance setzt diese neue Technologie ein, um das Geschäft effizienter und effektiver zu gestalten.

DeeLance baut ein Metaverse auf, auf das über Desktops zugegriffen werden kann und in dem Wirtschaftsakteure als Avatare interagieren, Grundstücke kaufen, Werbung machen und Geschäftspartner treffen. Und man muss kein Auftraggeber oder Freiberufler sein, um das DeeLance-Metaverse und den NFT-Marktplatz zu nutzen – beide sind offen für alle, denn das Team plant ein Ökosystem, das im weitesten Sinne den Handel ermöglicht.

Anstatt Einstellungen und andere geschäftliche Aktivitäten in einer kargen Umgebung mit Produktivitätssoftware durchzuführen, bietet das DeeLance-Metaverse eine ansprechende und konstruktive Umgebung, in der alle Beteiligten auf smartere Weise zusammenarbeiten können.

Das Metaverse bietet auch eine Umgebung, in der vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden können, was ein entscheidendes Element für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens ist. Darüber hinaus sind Vertrauen und Sicherheit zentrale Anwendungsfälle dezentraler Peer-to-Peer-Netzwerke wie DeeLance, so dass es der ideale Markt für die Personalvermittlungsbranche und darüber hinaus ist.

Dommeti Kiran, Gründer von DeeLance: „Wir sammeln wöchentlich 100.000 Dollar von Investoren ein, die das aufregende Wertversprechen erkennen“

Dommeti Kiran, Gründer von DeeLance mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Technologie, Engineering und Business Execution, kommentierte die beeindruckenden Fortschritte im Vorverkauf: „Wir sind mit dem bisherigen Vorverkauf sehr zufrieden. Wir sammeln wöchentlich 100.000 Dollar von Investoren ein, die das aufregende Wertversprechen des Unternehmens, das wir aufbauen, erkennen.

„Unternehmen wie Upwork werden mit Hunderten von Millionen Dollar bewertet, aber ihre Kosten sind viel höher als unsere, und ihre Funktionalität hinkt der Entwicklung hinterher.” fuhr Kiran fort: „Im Gegensatz dazu bieten wir niedrigere Gebühren, ein kryptografisch gesichertes Treuhandkonto, verifizierte Eigentumsverhältnisse durch NFTs und eine transformative Metaverse-Erfahrung, die skalierbar ist.“

„Unser Entwicklerteam hat bereits mit dem Aufbau des Ökosystems begonnen und wir werden unsere wachsende Gemeinschaft von Investoren – und später in diesem Jahr auch von Nutzern – auf dem Laufenden halten, wenn wir die Meilensteine unserer Roadmap erreichen“, sagt Kiran. „Sie haben eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen, in DeeLance und in die Zukunft von Personalmarktplätzen und -handel zu investieren. Wir werden Sie nicht im Stich lassen.“

DeeLance ist ein nahtloses und flexibles Marktplatz-Ökosystem

Im DeeLance-Ökosystem bilden die Elemente Metaverse, NFT-Marktplatz, Freelancing und Job-Hiring ein nahtloses interaktives Ökosystem. Dennoch ist die Plattform auch flexibel, so können Nutzer beispielsweise das Metaverse betreten und mit Unternehmen und Einzelpersonen aus verschiedenen Gründen interagieren, nicht nur um einen Job oder einen Freelancer zu finden. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Die Nutzer können Grundstücke kaufen, Büroräume einrichten, Veranstaltungen für Geschäftskunden oder Arbeitssuchende abhalten und gleichzeitig auf dem NFT-Marktplatz Transaktionen durchführen.

Woher der $DLANCE-Token seinen Wert erhält

Der Wert von $DLANCE ergibt sich aus seinem Nutzen als Zugangs-Token zur Welt der Möglichkeiten, die DeeLance eröffnet. Der NFT-Marktplatz von DeeLance bildet das Rückgrat eines Ökosystems, das den Austausch von Produkten und Dienstleistungen auf digitaler und nicht-digitaler Ebene ermöglicht, Darüber hinaus kann nicht genug betont werden, wie wichtig der Nachweis von Eigentumsrechten auf einem digitalen Marktplatz ist.

Kommerzielle Transaktionen müssen auf sichere und transparente Weise stattfinden, damit alle Parteien sich über den Umfang ihrer vertraglichen Verpflichtungen sicher sein können. DeeLance NFTs lösen dieses grundlegende Problem nicht nur für Auftraggeber und Freiberufler, sondern für alle kommerziellen Akteure im Metaverse.

Das Markt-Timing von DeeLance ist perfekt, da Unternehmen nach Effizienzsteigerungen suchen

Deelance glaubt, dass seine Plattform für viele Unternehmen genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Der Stellenabbau im Technologiesektor ist ein Beispiel dafür, wie alle Unternehmen ihre Effizienz steigern und ihre Vorgehensweise bei der Personalbeschaffung rationalisieren. Ein kostengünstiger und dennoch hochfunktionaler Marktplatz, wie ihn DeeLance anbietet, ist für Unternehmen, die auf der Suche nach Talenten sind, die ihrem Unternehmen zu Wachstum verhelfen, attraktiv.

Laut IBISWorld hat die Personalvermittlungsbranche weltweit ein Umsatzvolumen von 761 Milliarden Dollar – ein riesiger Markt also, den DeeLance angreifen kann. Ein großer Teil dieses Geldes wird jedoch verschwendet, weil Unternehmen die falschen Leute für die zu besetzenden Stellen einstellen. DeeLance’s Metaverse-Intimität, niedrigere Kosten und Web3- und NFT-Sicherheits- und Vertrauenssysteme, reduzieren und mindern diese Risiken erheblich.

Wie Sie DeeLance kaufen und vom nächsten Preisanstieg bereits profitieren können

$DLANCE läuft auf der Ethereum-Blockchain – dem Kryptoprotokoll Nr. 1 für Geschäfts- und Handelsanwendungen – und wird derzeit in Phase 1 des sechsstufigen Vorverkaufs mit 0,025 $ bewertet. Anleger können $DLANCE mit Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder mit Karte über das Transak-Zahlungsnetzwerk kaufen.

Die erste Stufe des Vorverkaufs von DeeLance endet in 2 Tagen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tokenpreis in Stufe 2 auf 0,029 $ steigen. Kryptoanalysten sagen bereits voraus, dass das DeeLance-Projekt eine der nächsten Kryptowährungen sein könnte, die einen extremen Preisanstieg für den Zugangstoken $DLANCE erleben könnte. Dies ist das Jahr des Web3 und DeeLance steht an der Spitze einer Geschäftsrevolution, die für jeden offen ist, um sich zu beteiligen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.