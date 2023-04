DefiCoins ist der Zeit in Sachen DeFi-Lizenzanforderungen in Hongkong voraus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Donnerstag 13. April 2023 – DefiCoins, ein prominentes dezentrales Finanzprojekt (DeFi), bereitet sich proaktiv auf regulatorische Änderungen in Asien und anderswo vor. Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) hat kürzlich angedeutet, dass DeFi-Projekte möglicherweise Lizenzanforderungen und Vorschriften erfüllen müssen.

Diese Nachricht der SFC folgt auf ähnliche Diskussionen in den Vereinigten Staaten und Frankreich über die Regulierung von DeFi. Keith Choy, der Interimsleiter für Intermediäre bei der SFC, erklärte, dass DeFi-Aktivitäten, die in die Zuständigkeit der Securities and Futures Ordinance (SFO) fallen, die gleichen Regulierungsstandards einhalten müssten wie herkömmliche Finanzgeschäfte.

DeFiCoins verpflichtet sich zur Einhaltung der Vorschriften

Das Engagement von DefiCoins für die Einhaltung von Vorschriften und die Angleichung an Branchenstandards zeigt, dass das Unternehmen auf langfristiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit setzt. Investoren können sich auf die Anpassungsfähigkeit von DefiCoins an regulatorische Änderungen verlassen, wodurch sichergestellt wird, dass das Projekt eine seriöse und zuverlässige DeFi-Plattform bleibt.

Die SFC wies auch darauf hin, dass das Anbieten von automatisierten Handelsdienstleistungen eine regulierte Tätigkeit im Rahmen der SFO ist. Plattformen, die den Handel mit virtuellen Vermögenswerten, die als Wertpapiere oder Termingeschäfte eingestuft sind, ermöglichen, müssen eine Lizenz des Typs 7 erhalten. Darüber hinaus ist das öffentliche Anbieten von kollektiven Kapitalanlagen in Hongkong mit Genehmigungspflichten verbunden.

Regulierungsbehörden ringen mit der Frage, wie DeFi zu regulieren ist

Choy erkannte die Schwierigkeiten, die DeFi den Aufsichtsbehörden bereitet, darunter die finanzielle Stabilität, die eingeschränkte Transparenz und die nicht regulierten Firmen und Aktivitäten. Er sprach auch Fragen der Marktintegrität an, wie z. B. Kursmanipulationen, Front-Running-Transaktionen und Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes.

Im Dezember 2022 veröffentlichte die SFC eine Erklärung, in der sie die Anleger vor den Risiken im Zusammenhang mit Plattformen für virtuelle Vermögenswerte warnte. Hongkongs neues Lizenzierungssystem für Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte tritt im Juni 2023 in Kraft, begleitet von einer Bestandsschutzfrist.

DefiCoins ist bestrebt, mit den regulatorischen Entwicklungen Schritt zu halten, um den anhaltenden Erfolg der Plattform zu gewährleisten und seinen Nutzern eine sichere und zuverlässige Umgebung zu bieten. Besuchen Sie die DefiSwap-Website unter https://dex.defiswap.io um die fortschrittlichen dezentralen Finanzlösungen zu erkunden und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren.







