|
08.12.2025 13:05:16
Der behäbige Kanton Bern tritt der Swiss Blockchain Federation bei
Bern wird als sechster Kanton Mitglied der Swiss Blockchain Federation. Der Anstoss dazu kam von der kantonalen Steuerverwaltung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1654
|
0,0010
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
181,28
|
0,5400
|
|
0,30
|Britische Pfund
|
0,8749
|
0,0012
|
|
0,14
|Schweizer Franken
|
0,9387
|
0,0018
|
|
0,19
|Hongkong-Dollar
|
9,067
|
0,0035
|
|
0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.