08.12.2025

Der behäbige Kanton Bern tritt der Swiss Blockchain Federation bei

Bern wird als sechster Kanton Mitglied der Swiss Blockchain Federation. Der Anstoss dazu kam von der kantonalen Steuerverwaltung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
