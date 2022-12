Der Blick in die Krypto-Zukunft 2023: Shit Coin oder Phönix aus der Asche?

Selten war der Blick in das nächste Jahr von so vielen Unsicherheiten geprägt, zumindest, wenn es um den Finanzmarkt geht. Dort überschlugen sich dieses Jahr die Ereignisse regelrecht und die Unsicherheiten sind groß, wie die Krypto-Zukunft 2023 aussieht. Gibt es weitere Pleiten, sind Shit Coins dabei und wer steigt wie Phönix aus der Asche als Sieger nach dem kalten Krypto-Winter auf? Unsere Analyse zeigt wesentliche Eckpunkte auf.

Shit Coins sind nicht wertlos, haben nur ungewisse Zukunft

BitTorrent: Tiefer geht fast nicht mehr

Krypto-Lending in der Krise: Celsius will Insolvenz überwinden

CurveDAO kennt nur noch rote Kurslinie

IMPT: Börsen-Listing am 14. Dezember 2022

Calvaria: NFT-Game für passives Einkommen

Dash2Trade analysiert den Kryptomarkt für Trader

BitTorrent Celsius CurveDAO Preis aktuell 0,0006 ? 0,6161 ? 0,6297 ? Rang 208 143 38 Insolvent Marktkapitalisierung 630 Mil. ? 147 Mil. ? 325 Mil. ? Phönix aus der Asche Shit Coin Gefahr Tendenz letzte 7 Tage Potenzial 1/5 1/5 2/5

Wie sieht die Krypto-Zukunft 2023 aus?

Das nächste Jahr wird ausgesprochen dynamisch und spannend werden. Alles ist möglich, vieles nur eine Option und manch Ereignis wird uns überraschen. Hoffentlich wird die Krypto-Zukunft 2023 nicht genauso dramatisch wie 2022, denn die Nachwirkungen der FTX-Pleite werden uns noch eine Weile beschäftigen.

Die Krypto-Zukunft 2023 ist nicht konkret vorhersehbar, auch können keine genauen Kursprognosen erstellt werden. Aber anhand einiger Kennzahlen lässt sich eine Tendenz erkennen. Bei CurveDAO sehen wir nach der Analyse leichte Aufwärtsbewegungen und das könnte ein Coin sein, der 2023 wie Phönix aus der Asche aufsteigt. Bei BitTorrent ist die Aussicht nicht so rosig, zumindest hat das unsere Analyse ergeben. Daher steht hier das Barometer für das Potenzial auch nur auf 1 von 5. Es könnte also einen neuen Shit Coin 2023 geben, und zwar BitTorrent.

Celsius versucht alles, um die drohende Insolvenz abzuwenden. Daher stehen hier viele Fragezeichen und eine Seitwärtsbewegung im Kurschart bestätigt die neutrale Haltung der Anleger. Hier ist vieles möglich, ein Shit Coin und ein Phönix aus der Asche, da bleibt nur abwarten. Aber es gibt noch 3 spannende Krypto-Projekte, die 2023 für Furore sorgen könnten.

Coins mit Zukunft 2023: IMPT, RIA und D2T

IMPT ist ein grüner Coin, bei dem Investoren in der Frühphase in ein nachhaltiges Anlagekonzept investieren. Die nachhaltige Kryptowährung IMPT ist an den Stablecoin USDT gebunden, was die Volatilität mindert und für mehr Wertstabilität sorgt.

Über die Plattform werden CO?-Zertifikate ausschließlich von Privatpersonen gehandelt. Am 14. Dezember geht das Projekt mit fast 18 Millionen USD in das Listing an Krypto-Börsen.

Calvaria gehört zu den P2E-Games, genauer gesagt zu den NFT-Games. Hier ist ein passives Einkommen möglich, denn Spieler erhalten NFT mit besonderen Fähigkeiten, die sich nicht nur im Spiel einsetzen lassen, sondern auch an NFT-Marktplätzen handelbar sind. Außerdem erhalten die Charaktere in dem virtuellen Kartenspiel zusätzliche In-Game-Items und damit besondere Eigenschaften und Stärken.

Das Spielen in Calvaria wird mit neuen Coins der nativen Währung $RIA belohnt. Strategie, Krypto-Trading und Gaming-Spaß in einem Konzept sorgt für den großartigen Erfolg und schon knapp 3 Millionen USD.

Dash2Trade gilt als das Bloombergs Investor Terminal für den Kryptomarkt. Trader von Kryptowährungen erhalten über den Utility-Coin $D2T Zugang zur Plattform und können dort im Abo-Modell alles über Krypto-Tradingsignale lernen. Dazu gehören On-Chain Daten, Kauf- und Verkaufssignale, Social Sentiment Analysen und technische Indikatoren. Mit diesen Daten lassen sich effektive Tradingstrategien erstellen und wer schon eine entworfen hat, kann diese über die Plattform testen lassen. Leichter kann Krypto-Trading nicht sein.

IMPT Calvaria Dash2Trade Preis aktuell 0,023 $ 0,030 $ 0,0533 $ Finanzierung bisher +17,39 Mil. $ +2,38 Mil. $ +9,31 Mil. $ Exchange-Listing 14. Dez 2022 Shit Coin Gefahr Tendenz letzte 7 Tage Potenzial 5/5 4/5 4/5

Fazit: Der Markt wird sich 2023 bereinigen, das scheint klar. Zu groß die Unsicherheiten der Anleger nach der dramatischen Pleite der Krypto-Börse FTX. Anleger sind unsicher, die hohen Preise zwingen sie zudem, an ihr Erspartes zu gehen. Doch jede schwierige Situation bietet auch Chancen und die wollen die drei Coins von IMPT, Calvaria und Dash2Trade nutzen.

