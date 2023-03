Der Coin dieses neuen Kryptoprojekts kann seinen Wert Analysten zufolge schon bald um mindestens 20 X steigern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

C+Charge ist ein innovatives Krypto-Projekt, das sich auf umweltfreundliche Belohnungen für Elektrofahrzeugfahrer konzentriert. Das Projekt hat innerhalb von nur zwei Monaten nach dem Start der Vorverkaufsphase über 2,2 Millionen Dollar eingesammelt und Experten sind sich einig, dass dies erst der Anfang ist. Die Plattform nutzt die Vorteile der Blockchain-Technologie, um als Peer-to-Peer-Zahlungssystem (P2P) zu funktionieren und Fahrern von Elektrofahrzeugen Kohlenstoffgutschriften zu gewähren, wenn sie bestimmte Ladegeräte von C+Charge verwenden.

Die Idee hinter dem Projekt ist einfach: Elektrofahrzeuge sind bereits eine umweltfreundlichere Option im Vergleich zu herkömmlichen Benzin- oder Dieselautos. Aber was, wenn Elektrofahrzeuge ihre Umweltbilanz noch weiter verbessern könnten? C+Charge möchte dies durch die Einführung von Kohlenstoffgutschriften erreichen, die Fahrern von Elektrofahrzeugen als Belohnung für die Verwendung bestimmter Ladegeräte angeboten werden.

Die Plattform nutzt die Vorteile der Blockchain-Technologie, um eine sichere und transparente P2P-Zahlungsplattform zu schaffen. Wenn ein Fahrer ein Ladegerät von C+Charge verwendet, erhält er Kohlenstoffgutschriften, die in der Plattform gespeichert werden. Diese Gutschriften können später gegen andere Kryptowährungen oder sogar gegen reale Waren und Dienstleistungen eingelöst werden.

Das Konzept von C+Charge ist also nicht nur gut für die Umwelt, sondern bietet auch Anlegern eine Chance auf hohe Renditen. Experten prognostizieren, dass das Projekt in Zukunft noch mehr Rekorde brechen wird. Daher bleibt potenziellen Investoren nicht mehr viel Zeit, um auf diesen grünen Zug aufzuspringen. Der Vorverkauf des projekteigenen CCHG-Coins endet in weniger als 30 Tagen, und es wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach C+Charge in den kommenden Monaten weiter erhöhen wird.

C+Charges Demokratisierung der Verteilung von CO₂-Zertifikaten

Bisher waren Emissionsgutschriften nur größeren Unternehmen und wohlhabenden Privatpersonen vorbehalten. Das Projekt hat jedoch ein Blockchain-basiertes Peer-to-Peer-Zahlungssystem geschaffen, das es Fahrern von Elektrofahrzeugen ermöglicht, jedes Mal, wenn sie eine von C+Charge bestimmte Ladestation nutzen, Kohlenstoffgutschriften zu verdienen.

Um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert, benötigt C+Charge ein System, das alle erstaunlichen Funktionen zusammenführt. Hier kommt die CCHG-App ins Spiel. Die App ist wie ein zentraler Knotenpunkt, der alles miteinander verbindet. Mit der App können Benutzer die nächstgelegene Ladestation finden und sich über lange Warteschlangen informieren. Darüber hinaus ist die App mit einem Diagnosesystem in jedem CCHG-Ladegerät verbunden, um sicherzustellen, dass Benutzer keine Zeit oder Kilometer an defekten Ladegeräten verschwenden. Zusätzlich bietet die App eine integrierte Geldbörse für Kryptowährungen, mit der Benutzer ihre CCHG-Tokens einfach überwachen können. Mit C+Charge wird das Laden von Elektrofahrzeugen einfacher und umweltfreundlicher.

Die Nachfrage nach C+Charge und dem $CCHG-Token wird kontinuierlich steigen

C+Charge hat sich in einer wachsenden Branche positioniert, die nicht nur exponentiell wächst, sondern auch für die Zukunft unserer Welt von entscheidender Bedeutung ist. Das Peer-to-Peer-Zahlungssystem für EV-Ladestationen erleichtert den EV-Fahrern und Ladestationenbetreibern das Leben, indem es eine nahtlose App bietet, die den $CCHG-Token verwendet. Dies vermeidet Probleme, die bei anderen Zahlungsmitteln auftreten können, die an Ladestationen möglicherweise nicht akzeptiert werden. Da alles in Kryptowährung abgewickelt wird, gibt es auch keine Probleme mit dem Währungsumtausch.

Für die Betreiber von Ladestationen entfällt die Notwendigkeit, sich mit teuren und problematischen POS-Zahlungssystemen zu befassen. Dies erleichtert auch ihre Arbeit und reduziert letztendlich ihren Aufwand. All dies hilft den Menschen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern und die Welt zu einem besseren Ort zum Leben zu machen. C+Charge ist ein nachhaltiges Projekt und in der Kryptowirtschaft besonders beliebt, da es dazu beiträgt, das massive Kohlenstoffproblem zu lösen, anstatt es weiter zu verschlimmern.

Die Nachfrage nach C+Charge ist während jeder Vorverkaufsphase gestiegen und das Projekt hat bis heute über 2,2 Millionen Dollar gesammelt. Die Tokenverbrennung ist ein weiterer Faktor, der den Wert des $CCGH-Tokens steigern wird. Bei jeder Vorverkaufsphase von C+Charge wird eine Burn durchgeführt, bei dem die Token aus dem Umlauf genommen werden, indem sie an eine tote Adresse übertragen werden, die nur Token empfangen, aber nicht versenden kann.

Jede Vorverkaufsphase dauert bisher eine Woche, in welcher der Zeit der Preis von einer Phase zur nächsten erhöht und nicht verkaufte Token verbrannt werden. Die ersten beiden Verbrennungen von C+Charge-Tokens waren in Phase 2 und 3 mit einer Gesamtzahl von 35.658.291 bzw. 35.815.716. Derzeit befindet sich der Token in der Vorverkaufsphase 5, die jedoch bald endet. Wenn Sie jetzt einsteigen, können Sie von dem aktuellen Preis und dem anschließenden Burn profitieren.

Der PreSale von $CCHG endet noch in diesem Monat

Für Elektroautofahrer bietet sich hier eine einzigartige Gelegenheit, Kohlenstoffgutschriften und Emissionsgutschriften durch die Nutzung der Plattform zu erwerben. Normalerweise sind solche Investitionen nur größeren Unternehmen und wohlhabenden Privatpersonen vorbehalten. C+Charge ermöglicht nun auch der breiten Öffentlichkeit den Zugang zu diesem wachsenden Markt für Emissionsgutschriften.

Experten sind sich sicher, dass der derzeitige Erfolg von C+Charge erst der Anfang ist und dass diese grüne Kryptowährung in den kommenden Monaten noch mehr Rekorde brechen wird. Wer jetzt noch in das Projekt investieren möchte, sollte sich beeilen, da die Preise wie bereits erwähnt alle sieben Tage steigen und aktuell mit 0,018 Dollar pro Coin noch vergleichsweise niedrig liegen.

Angesichts des massiven Medienhypes um das Projekt scheint es sehr wahrscheinlich, dass C+Charge noch vor Ende des Vorverkaufs ausverkauft sein wird. In der ersten Phase des Vorverkaufs lag der Preis bei $0,013 pro Token und diejenigen, die frühzeitig investiert haben, konnten eine Rendite von über 30 % erzielen, noch bevor der Token live war. Das Interesse war so groß, dass das Team beschloss, die Preisstruktur von 4 auf 8 Stufen des Vorverkaufs zu erhöhen. Bei einem aktuellen Preis von $0,018 pro Token würde ein Investment in weniger als 30 Tagen eine Rendite von über 30 % erzielen. Wer auf der Suche nach einer vielversprechenden grünen Kryptowährung ist, sollte C+Charge auf jeden Fall in Betracht ziehen und schnell handeln, bevor es zu spät ist.