Der Krypto Guide fürs Metaverse🥽: Wie Kryptowährungen in virtuelle Räume gelangen

Das Metaverse wird noch definiert, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Dennoch scheint sein Potenzial, die Kraft zu haben, die nächste Welle digitaler Disruption auszulösen. In einigen Fällen zeichnet sich bereits ab, dass Benutzer und Unternehmen reale Vorteile im Metaverse haben werden. Neuartige Strategien haben stets zu großen Veränderungen geführt, denken wir an das Internet, Social Media, Mobile und Cloud.

Es gibt viele Metaversen und nicht nur ein Metaversum

Ziel des Metaverse ist ein Raum für virtuelle Erfahrungen

Gaming hat die Entwicklung des Metaversums vorangetrieben

Fitness verbindet Gaming und Community im Metaverse

Es sind noch viele Fragen offen. Beispielsweise die, wie virtuelle Welten mit der physischen Welt in Einklang gebracht werden. Oder die Fragen, wie das Metaversum in verantwortungsvoller Weise gestaltet werden kann, damit es für alle Benutzer einen sichere Umgebung ist.

Fraglich ist auch, ob die Technologie schnell genug voranschreiten kann, um das Metaverse gemäß unserer Vorstellungskraft aufzubauen. Dazu kommt noch die Frage, wie zukünftige Investitionsströme darin aussehen.

Was kann das Metaverse leisten?

Kombination von digitalem und physischem Leben

Interaktivität mit anderen in Echtzeit

Interoperabilität über Plattformen und Geräte hinweg

Erzeugt ein Gefühl der Immersion (Eintauchen in eine virtuelle Welt)

Bietet eine voll funktionsfähige Wirtschaft

Eindeutiger Nachweis von digitalem Besitz mit NFT

Das Metaverse verändert, wie wir mit der digitalen Welt interagieren. Es wird unsere virtuellen Erfahrungen grundlegend verändern und neue Möglichkeiten eröffnen, NFT im Rahmen von kollektiven virtuellen Erfahrungen und Gegenständen einzusetzen.

Dabei wird das Metaverse nicht als Erweiterung des Internet agieren, sondern als Nachfolger des heutigen Internet. Mithilfe von Blockchains und dezentralisierten Anwendungen schafft das Metaverse eine neue Generation von Unternehmen und Geschäftsmodellen.

Wem gehört das Metaverse?

Nichts und niemand, weder eine Person noch ein Unternehmen, kann die Kontrolle über das Metaverse haben. Aber die üblichen Verdächtigen der Tech-Welt erheben bereits Anspruch auf die Zukunft des Metaverse. Microsoft, Google, Facebook, Nvidia, Sony und viele andere haben sich bereits intensiv mit der Entwicklung von Technologien für das Metaverse beschäftigt. Darunter sind auch Anwendungen, die Kryptowährungen und Krypto-Produkte nutzen.

Woraus besteht das Metaverse?

Laut McKinsey besteht das Metaverse aus zehn Schichten, die sich in vier Gruppen einteilen lassen.

Inhalte und Erfahrungen Plattformen fürs Gaming Infrastruktur und Hardware Funktionen wie Bezahlsysteme

Die zehn Schichten sind Komponenten, die die physische und operative Struktur bilden. Auf ihnen basieren alle Metaverse-Erfahrungen. Sie reichen von Back-End-Tech-Enabler wie Blockchain und Hardware, zu Plattformen und virtuellen Welten. Die Skalierung von Standards und Protokollen ermöglicht die Interoperabilität.

Wie kommt Krypto ins Metaverse?

Unternehmen wie Decentraland und The Sandbox haben virtuelle Welten entwickelt, die Kryptowährungen integrieren. Pre-Sales wie Fight Out oder C+Charge nutzen Kryptowährungen, um Anlegern Zugang zu ihren Plattformen zu gewähren. Außerdem erhalten Kunden über diese Blockchain-basierten Plattformen Belohnungen in Form von:

In-App-Währungen

Token

Coins

NFTs

In einigen Metaverse-Games können Benutzer Strukturen erstellen, Grundstücke kaufen und vermieten oder Leistungen anbieten. Die Monetarisierung spielt eine große Rolle in der zukünftigen virtuellen Welt. Die erhaltenen Krypto-Belohnungen lassen sich an Börsen oder Marktplätzen handeln, was zusätzlichen Anreiz bringt. Durch die Technologie von NFTs lassen sich alle virtuellen Objekte und immateriellen Gegenstände eindeutig dem Besitzer zuordnen. Gleichzeitig bleiben sie aber übertragbar, was ihren Handel ermöglicht.

Experten gehen davon aus, dass die Erstellung der Assets mithilfe von NFT zum Aufbau einer eigenen NFT-Wirtschaft führt. Das fügt der digitalen Wirtschaft eine neue Ebene hinzu.

Use Cases für Unternehmen im Metaverse

Um zu erforschen, welche Einsatzmöglichkeiten Unternehmen im Metaverse haben, investieren schon heute zahlreiche Marken in das Metaverse. Die Use Cases sind denkbar von Marketing, über Bildung bis hin zum Finanzsektor. Hier einige führende Beispiele:

Produktmarketing wie bei Coca-Cola. Das Unternehmen führte digitale Assets ein, um mehrere Marketingkampagnen zu unterstützen, wie zum Beispiel die Versteigerung von NFT-Sammlerstücken zum Internationalen Tag der Freundschaft. Kundenbindung wie bei Gucci. Mit Gucci Garden stieg der Luxushersteller in das Spiel Roblox ein und stellte dort eine Reihe von Räumen ins Metaverse, um dort in engem Austausch mit seinen virtuellen Kunden neue Produkte zu vermarkten. Nächste Evolution im E-Commerce entsteht, um immersive 3-D Einkaufserlebnisse wie bei AnamXR zu bieten. Markenloyalität wie die NFT-Veröffentlichung des Bored Ape Yacht Club von Adidas, bei der Kunden Zugang zu physischen Streetwear-Editionen hatten, was zur Bildung einer treuen Community rund um virtuelle Waren führt. Kundendienst im Metaverse wie bei Helpshift. Das Unternehmen führte ein Kundensupport-Tool im Metaverse ein, das virtuelle Identitätsprüfungen und Benutzerfeedback ermöglichte. Bildung wie bei der Universität von Kalifornien, die einen virtuellen Campus für Echtzeit-Vorlesungen einführte. Personalgewinnung wie bei der Havas Group. Innerhalb von The Sandbox hat das Unternehmen ein Dorf ins Leben gerufen, das verschiedene Onboarding-Dienste für verbesserte Kandidaten-Experience beherbergt.

Gibt es schon Krypto-Projekte im Metaverse?

Fight Out und C+Charge sind zwar noch im Vorverkauf, ihr Erfolg ist aber jetzt schon wegweisend für die ganze Branche. Die nachfolgenden Projekte werden es schwer haben, die hohen Summen der Pre-Sales zu übertreffen. Der Vorverkauf von Fight Out geht genauso wie der von C+Charge bis Ende März. Dann wird der Utility-Token an den ersten Exchanges handelbar sein.

Bis dahin ist der Kauf des Token jeweils nur einem ausgewählten Kreis von Privatanlegern vorbehalten. Diese können über die Links in diesem Artikel direkt auf die Informationen zugreifen. Warum Sie das tun sollten? Beide Projekte sind mit dem Metaverse verbunden. Bei Fight Out verbindet die Fitness-App die Benutzer über ihren Avatar mit dem Metaverse. Die Benutzer von C+Charge greifen über die Plattform auf alle Funktionen im virtuellen Raum zu.

Beide Krypto Pre-Sales zeigen deutlich, was schon heute mit dem Metaverse möglich ist und wie Benutzer davon profitieren können. Während sich der klassische Finanzsektor immer noch schwertut, mit dezentralisierten Finanzdienstleistungen oder digitalen Vermögenswerten. Bei Fight Out gibt es einen nativen Utility-Token und eine In-App-Währung. Bei C+Charge steht ebenfalls der Utility-Token zur Verfügung. Die Belohnungen werden in Form von NFTs in die Wallets der Nutzer übertragen.

Das Metaverse wird Web3-fähig sein. Dafür wird das dezentralisierte Ökosystem die Datenhoheit wieder zurück zu ihren Eigentümern bringen. Sie lassen sich so auf unterschiedliche Weise monetarisieren. Auch dieser Aspekt wird bei beiden Krypto Pre-Sales integriert sein, denn als Web 3.0 und Metaverse Projekt haben die Entwickler auf alle wesentlichen Aspekte der digitalen Transformation geachtet.

Fazit: Der wirtschaftliche Wert des Metaverse wird exponentiell steigen und dabei von mehreren Faktoren angetrieben. Dazu gehört seine Attraktivität für alle Zielgruppen, unabhängig von Alter und Geschlecht oder Region. Außerdem sind Verbraucher bereit, Geld für digitale Assets auszugeben und sind offen für die Einführung neuer Technologien. Im Metaverse wird es eine eigene Wertschöpfung geben, schon heute sind zahlreiche Marken im Metaverse erfolgreich vertreten.

Der erhebliche potenzielle wirtschaftliche Wert des Metaverse ist noch nicht vollständig bekannt. Es gibt auch Unsicherheiten, etwa hinsichtlich der hohen technischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten. Das Metaverse gilt als größte, neue Wachstumschance für mehrere Branchen im kommenden Jahrzehnt. Unterstützung erhält das Metaverse durch unterstützende, Blockchain-basierte Kryptoprojekte.

Sie bringen nicht nur reale Anwendungsmöglichkeiten in die Umgebung, sondern auch Liquidität in den Markt. Fight Out und C+Charge sprechen zwar unterschiedliche Gruppen von Anlegern ab, aber beide Projekte bieten genauso wie das Metaverse großartiges Wachstumspotenzial.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.