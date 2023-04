Der nächste Floki? Love Hate Inu sammelt 6,75 Millionen Dollar ein – “Investieren Sie in vertrauenswürdige Projekte, halten Sie sich von Big Eyes fern” warnt Dawkins

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dienstag, 25. April 2023 – Der Meme-Coin Love Hate Inu, über den zur Zeit jeder spricht, hat innerhalb von nur sieben Wochen 6,7 Millionen Dollar bei seinem Vorverkauf eingesammelt. Die krypto-basierte Vote-to-Earn-Plattform hat allein seit Freitag nochmal 1,5 Millionen Dollar im Presale umgesetzt. Das Interesse am neuen Coin steigt rasant an. FOMO treibt die Run-Rate in die Höhe, denn die Investoren strömen herbei, um zu den niedrigsten verfügbaren Preisen zu kaufen. Allein in den letzten 12 Stunden hat der Vorverkauf rund 500.000 $ eingebracht, als er in die vorletzte Phase 7 des Presales überging.

Der Preis, der derzeit 0,000135 $ beträgt, steigt in der letzten Phase des Vorverkaufs (Phase 8) um 7,4 % auf 0,000145 $. Für Phase 7 sind noch 10 Tage vorgesehen und es müssen nur noch 1,45 Millionen Dollar aufgebracht werden. Bei den derzeitigen Fortschritten könnte Stufe 7 in zwei oder drei Tagen ausverkauft sein, vielleicht auch schon früher. Sie haben wirklich keine Zeit zu verlieren, um sich den Preis von 0,000135 $ zu sichern, bevor der letzte Anstieg erfolgt.

Kaufen Sie jetzt und sichern Sie sich den niedrigsten Tokenpreis für den heißesten Meme-Coin des Jahres

Folglich müssen diejenigen, die den Kauf von $LHINU in Erwägung ziehen, schnell handeln, bevor der Preis ansteigt. Der Token wird zu einem Preis von $0,000145 eingeführt. Das Love Hate Inu-Projekt hat eine virale Formel gefunden, die jeder verstehen kann: Stimmen Sie über die Menschen und Dinge ab, die Sie lieben oder hassen. Die überwältigende Resonanz auf Love Hate Inu ist ein Beweis für die Stärke des Geschäftsmodells. Den Nutzern die Möglichkeit zu geben, über Persönlichkeiten – und alles andere, was sie lieben oder hassen – abzustimmen, hat die Phantasie der Krypto-Community beflügelt.

Abstimmungssysteme werden seit langem als perfekter Anwendungsfall für die Einführung der Blockchain-Technologie angepriesen. Es sieht so aus, als ob die Viralität von Meme-Coins und die ebenso viralen Illustrationen, die das Love Hate Inu-Team kreiert, die Blockchain-Abstimmung in den Mainstream treiben werden.

Love Hate Inu CEO Carl Dawkins: „Es gibt einige, die unseren Erfolg hassen und keine eigenen Ideen haben“

CEO Carl Dawkins, ein Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, der vor ein paar Wochen das Ruder übernommen hat, erwartet, dass der Token seine Hard Cap von 10 Millionen Dollar sprengen wird. „Ich habe unserem Team gesagt, dass ich erwarte, dass wir am Montagmorgen 6 Millionen Dollar erreichen werden, und das ist auf die Minute genau eingetreten“, so Dawkins.

Dawkins‘ Erfolg mit einem früheren Meme-Coin, Tamadoge, folgt ihm nun zu Love Hate Inu. Am Montag überschritt Love Hate Inu mit einem 100.000-Dollar-Kauf auf spektakuläre Weise die 6 Millionen Dollar Grenze, was ein sehr gutes Zeichen für den Start ist.

„Aber es gibt einige, die unseren Erfolg hassen und keine eigenen Ideen haben und deshalb versuchen, andere Projekte unverhohlen zu kopieren. In gewisser Weise ist das ein zweideutiges Kompliment“, erklärt Dawkins. „Es gibt da dieses Projekt namens Big Eyes, das mich in den sozialen Medien verfolgt hat, oder zumindest das Team dahinter. Im Grunde haben sie so ziemlich alles kopiert, was Tamadoge gemacht hat, und zweifellos wird es ähnliche Nachahmer rund um Love Hate Inu geben.

„Big Eyes kopierte Tamadoge und griff mich an“ – Dawkins

Dawkins fuhr fort: „Sie kopierten Tamadoge und griffen mich an. Im August/September hatten sie noch ein paar weitere Pops, konnten aber nichts sagen, weil TAMA alles übertroffen und zerschlagen hat. „Alles wurde kopiert: ein sehr ähnlicher Grafikstil, sie kopierten unsere Gleam-Aktion zwei Tage nach dem Start der Tamadoge-Aktion. Dann hatten sie eine 200.000-Dollar-Verlosung, die einfach von der Website verschwand.

Und dann ist da noch die Frage nach der Prüfung und der KYC. „Ihr Audit von Solidity Finance ist problematisch“, sagt Dawkins. „Ich habe mit Solidity gesprochen und sie haben mir bestätigt, dass die Prüfung, die auf der Big Eyes-Website zu sehen ist, nicht die Prüfung ist, die Solidity Finance durchgeführt hat. Ich habe die E-Mail.“

„Und dann ist da noch die Sache mit Coinsniper. Einige der Unterstützer des Projekts sagen: „Hey, seht mal, die sind auf Coinsniper verifiziert“. Aber wenn man genauer hinsieht, sagt Coinsniper, dass wir sie nicht verifizieren können. Das ist mehr als lächerlich. Es ist ein Beweis dafür, dass die Leute nicht wirklich etwas lesen.“

„Es ist eine persönliche Sache für mich, denn in der Zeit, in der Big Eyes mich angegriffen hat, habe ich Tamadoge gemacht und Geschichte geschrieben; das Projekt gestartet und es an fast 20 Börsen gelistet bekommen; bin CEO von Love Hate Inu geworden, den Token und das Produkt gestartet, den Vorverkauf gemacht und dafür gesorgt, dass wir an der CEX und DEX starten, alles bevor diese Jungs überhaupt ihren Vorverkauf beenden.“

Sind die Gelder der Anleger in dem nicht enden wollenden Vorverkauf von Big Eyes sicher?

Dawkins ist der Meinung, dass der ständige Vorverkauf von Big Eyes eine Frage der Sicherheit der Anleger ist. „Ich habe mich im Januar über die Sicherheit der Nutzer aufgeregt. So viele Leute hätten Geld verdienen können, indem sie in andere Token investiert hätten, anstatt ihr Geld in einem nicht enden wollenden Vorverkauf zu versenken. „Aber ich bin dickhäutig und kann ihren Unsinn ertragen. Was ich heute sagen möchte, ist eine Warnung an die gesamte Krypto-Community. Wir müssen die schlechten Akteure für den Verkauf der guten Jungs in unserer Branche ausrufen.“

Worauf will Dawkins also genau hinaus? „Big Eyes ist seit August im Vorverkauf und es heißt jetzt, dass er am 3. Juni endet. Aber es gibt keine Informationen über die Inanspruchnahme der Token oder ein Startdatum für das Projekt. „Diejenigen, die im August 2022 gekauft haben, fragen sich nun: Wird der Vorverkauf jemals enden? Das Neueste vom Big Eyes Team ist, dass sie 300% Bonus geben, wenn man jetzt kauft, was bedeutet, dass es absolut keinen Sinn hatte, in der Anfangsphase zu kaufen. Das macht keinen Sinn.

„Es handelt sich um einen 15-stufigen Vorverkauf, und die letzten 6 Stufen hatten alle einen 100%-Bonus oder 200%-Bonus usw. „Die Community ist so verärgert, weil die Leute, die im Oktober gekauft haben, ihr Geld für sechs Monate gesperrt haben, was lächerlich ist, diese Leute hätten genauso gut gestern kaufen können. Die Stufen sind also eigentlich irrelevant“, fügt Dawkins hinzu. „Es gibt keine Transparenz, sie haben noch nie ein AMA gemacht. Sie machen keine Twitter Spaces. Es ist verrückt.“

Es gibt keine Wallet mit 34 Millionen Dollar darin. Diese Zahl ist falsch

Dann kommt Dawkins auf die Summe zu sprechen, die Big Eyes angeblich gesammelt hat. „Sie behaupten, fast 34 Millionen Dollar aufgebracht zu haben, aber in Wahrheit haben sie nicht so viel aufgebracht. Ich habe den Vertrag verfolgt und die wirkliche Zahl liegt bei maximal 6 Millionen Dollar. “ „Man kann mit BNB, USDT und Ethereum kaufen, wie bei Love Hate Inu. Wir sagen den Leuten, dass man mit BNB kaufen kann, aber man kann nur auf der Ethereum-Chain Anspruch erheben. Big Eyes ist überhaupt nicht transparent gewesen.

„Wenn sie in BNB bezahlt werden, kaufen sie selbst Ethereum im Vorverkauf auf demselben Contract. Es gibt keine Wallets mit 34 Millionen Dollar darin. Diese Zahl ist falsch. „Denken Sie darüber nach – wenn Sie einen Wert von 1 Million Dollar kaufen und einen 300%igen Bonus erhalten, dann werden daraus 4 Millionen Dollar, aber Sie haben nicht wirklich für 4 Millionen Dollar gekauft.“

Gehen Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nach und investieren Sie in vertrauenswürdige und transparente Projekte wie Love Hate Inu

Das Fazit dieser traurigen Geschichte ist, dass Investoren im Kryptobereich ihre Sorgfaltspflicht erfüllen müssen. Sie können nicht für bare Münze nehmen, was viele Meme-Coin-Teams auf ihren Websites und in den sozialen Medien sagen. Es ist ein „Designmerkmal“ vieler Meme-Coins, dass das Team anonym ist und dass dies angeblich den Reiz des Projekts erhöht.

In Wahrheit aber sind die Projekte dadurch für Investoren unsicher. Im Gegensatz dazu wird Love Hate Inu von einer bekannten Persönlichkeit in der Kryptobranche geleitet, die zufällig auch ein Berater eines britischen Parlamentsausschusses ist.

Wenn Sie auf der Suche nach herausragenden Renditen im Bereich der Meme-Coins sind, sollten Sie sich an Love Hate Inu halten. Seine Vote-to-Earn-Technologie ist nicht nur ein hervorragendes Beispiel für Blockchain-Utility, das Projekt ist transparent und wird von einem Team geleitet, dem Sie vertrauen können.

Wie man den Love Hate Inu – den nächsten Shiba Inu – kauft

Der Vorverkauf von Love Hate Inu ist einer der beliebtesten des Jahres – die Analysten bewerten ihn hoch. Love Hate Inu ist auch deshalb ein fairer Vorverkauf, weil 90% des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit angeboten werden. Die großzügige Zuteilung bedeutet, dass man sich keine Sorgen über die Möglichkeit machen muss, dass betrügerische Entwickler oder Teammitglieder mit einem Großteil der Coins abhauen.

Anleger können Love Hate Inu mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Es gibt auch keine Sperrfrist für den $LHINU-Token, was bedeutet, dass Käufer 100% ihres Kaufs vor der öffentlichen Notierung erhalten.

Jetzt Love Hate Inu im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.