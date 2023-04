Der Preis von diesem Meme-Coin wird in den nächsten 72 Stunden garantiert steigen – Jetzt Gelegenheit nutzen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Blicke richten sich gespannt auf den Kryptomarkt seit der Bitcoin heute zum ersten Mal in diesem Jahr die 30.000 Dollar Grenze überschritten hat. Es dürfte nicht lange dauern, bis in allen Medien von dem Ereignis zu hören ist und somit weitere Investoren ihre Aufmerksamkeit auf den digitalen Währungsmarkt lenken, wodurch die Kurse schnell noch weiter steigen könnten. Allerdings steht demgegenüber immer die Frage, welche Nachrichten von außen noch auf den Markt einwirken. In dieser Woche werden zum Beispiel Inflationszahlen aus den USA erwartet und auch die Frage nach weiteren Regulierungsmaßnahmen steht immer im Raum. Während bei den meisten Coins also noch unklar ist, wie es in den nächsten Tagen weitergeht, ist beim neuen Meme-Coin Love Hate Inu klar, dass der Preis in den nächsten 72 Stunden steigt.

Love Hate Inu – Aus dem nichts zu 3,5 Millionen Dollar

Der neue Meme-Coin macht schon im Vorverkauf den Eindruck, als würde er nach dem Launch durch die Decke gehen. Nicht oft gelingt es bei aufkommenden Kryptoprojekten, innerhalb von 3 Wochen mehr als 3 Millionen Dollar zu sammeln. Inzwischen steuert man bei Love Hate Inu sogar schon auf die 3,5 Millionen Dollar Marke zu. Bei Meme-Coins ist ein Anstieg um 10.000 % und mehr in sehr kurzer Zeit keine Seltenheit. Meistens geht das so schnell, dass die Meisten erst zu spät davon erfahren und erst einsteigen, wenn sich die Situation schon wieder in die andere Richtung entwickelt.

Bei Love Hate Inu zeigt sich der Hype allerdings schon im Vorverkauf lange vor dem Launch und das könnte für Investoren eine Gelegenheit sein, bei der nächsten möglichen Kursexplosion dabei zu sein. Der Twitter-Account hat auch innerhalb kürzester Zeit weit mehr als 30.000 Follower erreicht, was ein weiteres Anzeichen dafür ist, dass der LHINU-Token nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Die Gründe dafür sind vielseitig.

Das Erfolgsrezept hinter Love Hate Inu

Die Mischung aus Meme- und Utility-Token dürfte das Erfolgsrezept hinter $LHINU sein. Das Potenzial, viral zu gehen, das Meme-Coins mit sich bringen, mit den Vorteilen eines Utility-Tokens, der Investoren das Gefühl gibt, nicht nur auf reine Spekulation zu setzen, weil sie selbst entscheiden können, ob sie der Meinung sind, dass das Konzept, für das Love Hate Inu steht, Zukunft hat oder nicht. Vote 2 Earn heißt der Grundgedanke hinter dem Konzept und könnte schon bald die milliardenschwere Meinungsforschungs-Industrie auf den Kopf stellen.

Auf der Love Hate Inu Plattform kann jeder aus der Community Umfragen erstellen und an diesen teilnehmen, wenn er/sie LHINU-Token hält. Für die Teilnahme an den Umfragen wird man mit Coins belohnt, wodurch das Engagement im Ökosystem recht hoch sein dürfte. Um teilnehmen zu können, müssen aber auch Token eingesetzt werden. Das bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Zum einen wird so das Ökosystem aufrecht erhalten und für ein gutes Gleichgewicht auf der Plattform gesorgt. Zum anderen sind die Umfrageergebnisse so zwar noch immer anonym, aber verifiziert, da eine Wallet und Coins nötig sind, um teilnehmen zu können. Die Manipulation der Ergebnisse durch Bots ist somit ausgeschlossen.

Vote 2 Earn – Was bringt das?

Wer sich auf den ersten Blick die Frage stellt, wer davon profitieren könnte, sollte noch einen zweiten Blick auf das Konzept werfen. Während die witzigen Beispiel-Umfragen auf der Website Love Hate Inu ganz klar in die Kategorie der Memes einstufen, die in den sozialen Medien viral gehen können, kann das Konzept vor allem für Unternehmen vielversprechend sein. Die Meinungsforschungsindustrie ist milliardenschwer und Marktforschung wird für Unternehmen immer kostspieliger und aufwendiger.

Die Bereitschaft der Menschen, am Telefon ein paar Fragen zu beantworten, ist schon lange nicht mehr gegeben und kann Unternehmen auch in Schwierigkeiten bringen, da es sich hier oft um gesetzliche Grauzonen handelt. Während hier die Teilnahme immer weniger wird und auch Mails von Unternehmen meist unbeantwortet bleiben, die nach Bewertungen von Produkten oder Meinungen zum Service fragen, ist es bei Love Hate Inu ein Leichtes, die Community zum Abstimmen zu bringen, da es dafür Coins gibt.

Außerdem wird es die Möglichkeit geben, dass Unternehmen weitere Anreize schaffen, um die Community bei Laune zu halten. So können NFTs auf der Plattform erstellt und ausgegeben werden, die zum Beispiel Rabattcodes, Zugang zu Member-Bereichen oder andere Benefits enthalten. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis zahlreiche Firmen die Effizienz des Vote 2 Earn Konzepts erkennen und da Love Hate Inu in diesem Bereich noch keine Konkurrenz hat, ist das Potenzial entsprechend groß.

Preisanstieg in 72 Stunden

Auch schon vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen bringt der LHINU-Token die Möglichkeit auf einen hohen Buchgewinn mit sich. Dieser ergibt sich aus den Preiserhöhungen, die im mehrstufigen Vorverkauf mehrmals durchgesetzt werden. Aktuell ist der Coin auf der Love Hate Inu Website für 0,000105 USDT erhältlich. An den Kryptobörsen wird der Coin allerdings nach dem Launch für 0,000145 USDT gelistet. Daraus ergibt sich schon ein Buchgewinn von fast 40 %, bevor der Coin überhaupt in den Handel kommt.

Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass es nach dem Handelsstart bei Coins, die man im ICO zum günstigen Fixpreis erhalten hat, schnell zu sprunghaften Preisanstiegen kommen kann. Vor allem Meme-Coins haben hier extrem hohes Gewinnpotenzial. Während der nächste Preisanstieg in 72 Stunden also garantiert ist und bis zum Handelsstart auch noch weitere Anstiege durchgeführt werden, von denen Investoren, die vorher einsteigen, bereits profitieren, kann es nach dem Listing an den Kryptobörsen zu einer Kursexplosion kommen, die noch deutlich höhere Gewinne bringen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.