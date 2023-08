Der ultimative Guide zur Krypto-Diversifikation

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sie möchten nicht nur an der Krypto-Revolution teilnehmen, sondern auch maximal davon profitieren? Unser umfassender Guide zur Krypto-Diversifikation verrät Ihnen, wie Sie Ihr Portfolio strategisch aufstellen und was Sie dabei auf jeden Fall beachten sollten. Erfahren Sie jetzt, wie Sie die Risiken minimieren und Ihr Portfolio für maximale Gewinne optimieren können!

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Krypto-Diversifikation: So machen es die Profis!

Diversifikation ist der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Anlagestrategie. Durch die Verteilung Ihres Kapitals auf eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen können Sie das Risiko minimieren und die Gewinnchancen erhöhen. Im Kryptobereich wird diese Strategie besonders wichtig, da die Volatilität hier wesentlich höher ist als in traditionellen Märkten.

Möchten Sie in der turbulenten Welt der Kryptowährungen nicht nur überleben, sondern auch florieren? Sie sind am richtigen Ort! Diese praxisorientierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Krypto-Diversifikation bringt Sie auf den schnellsten Weg zur Diversifizierung. Lassen Sie uns direkt einsteigen!

Schritt 1: Ihre Anlageziele definieren

Bevor Sie in die Diversifikation einsteigen, sollten Sie sich klar über Ihre Anlageziele sein. Ob Sie langfristiges Investieren oder kurzfristiges Traden oder beides wollen. Denn Ihre Ziele bestimmen Ihre Strategie. Trading ist auf jeden Fall das riskantere und zeitaufwendigere Unterfangen, wobei in diesem Falle auch Steuern anfallen können. Investoren können hingegen durch einen passiven Handelsstil Zeit und Handelsgebühren sowie nach 1 Jahr Haltedauer auch Steuern sparen. Haben Sie an beiden Strategien Interesse, sollten Sie über eine Aufteilung der Depots nachdenken.

Schritt 2: Die Grundlagen erforschen

Verstehen Sie die Basics von Blockchaintechnologie, Kryptowährungen, Smart Contracts und wie sie alle miteinander verknüpft sind. Ebenso sollten Sie sich mit den jeweiligen Konkurrenten innerhalb eines Sektors auseinandersetzen sowie neue Trends möglichst frühzeitig mitbekommen. Dieses Wissen ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Investitionen.

Schritt 3: Risikobereitschaft einschätzen

Erkennen Sie Ihr eigenes Risikoprofil. Sind Sie bereit für hohe Volatilität oder suchen Sie eher nach stabilen Investitionen? Das bestimmt, wie aggressiv oder konservativ Ihr Portfolio sein sollte. Bevorzugen Sie etwas mehr Sicherheit, dann sollten Sie „etablierte“ Kryptowährungen mit einer großen Marktkapitalisierung wie Bitcoin und Ethereum wählen. Denn diese sind tendenziell stabiler, aber auch weniger renditestark. Neuere kleinere Kryptos bieten oft höhere Gewinnmöglichkeiten, tragen jedoch ein höheres Risiko.

Schritt 4: Auswahl der Plattformen

Wählen Sie eine oder mehrere zuverlässige Kryptobörsen und Wallets aus. Achten Sie dabei auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und die Vielfalt der unterstützten Kryptowährungen. Denn nicht alle Coins sind an jedem Handelsplatz verfügbar. Zudem können Sie so Ihre Risiken streuen, wenn Sie die Assets an den zentralen Kryptobörsen halten wollen, wobei jedoch eine Hardware-Wallet für langfristige Investoren die sicherste Möglichkeit darstellt und bevorzugt werden sollte.

Schritt 5: Asset-Allokation

Entscheiden Sie, wie viel Prozent Ihres Portfolios in Kryptowährungen sowie in verschiedene Kategorien wie Layer-1, DeFi, Stablecoins usw. investiert werden soll. Erste Indizien für eine sinnvolle Aufteilung können Sie als vollständiger Anfänger bei der Marktkapitalisierung erhalten, da viele Investoren in den am höchsten bewerteten Sektoren und Kryptowährungen ein größeres Potenzial sehen. Jedoch könnten Sie so vielversprechende neue Projekte mit möglicherweise höheren Renditen übersehen.

Während Bitcoin als „digitales Gold” fungiert, bieten Altcoins und Tokens eine Fülle von Anwendungsfällen, von Smart Contracts bis hin zu digitalen Kunstwerken in Form von NFTs. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über ein paar der interessantesten Kryptosektoren:

Layer-1: Die zugrundliegenden Blockchains, welche meist auch Smart Contracts enthalten

Die zugrundliegenden Blockchains, welche meist auch Smart Contracts enthalten Layer-2 : Eliminierung der Skalierungsprobleme von Layer-1s wie Geschwindigkeit und Kosten

: Eliminierung der Skalierungsprobleme von Layer-1s wie Geschwindigkeit und Kosten Interoperabilität : Nahtlose Transfers zwischen Blockchains im Multichain-Ansatz

: Nahtlose Transfers zwischen Blockchains im Multichain-Ansatz DeFi : Dezentrale Finanzanwendungen mit höherer Sicherheit und Effizienz

: Dezentrale Finanzanwendungen mit höherer Sicherheit und Effizienz GameFi : Kombination aus Gaming und Finanzen in Play-to-Earn-Games und mehr

: Kombination aus Gaming und Finanzen in Play-to-Earn-Games und mehr Logistik : Absicherung von Transporten auf Lieferketten mittels Blockchain

: Absicherung von Transporten auf Lieferketten mittels Blockchain Tokenisierung : Digitale Fraktionierung realer Assets in Form von Token wie bei Immobilien

: Digitale Fraktionierung realer Assets in Form von Token wie bei Immobilien Governance : Mitspracherecht über die Blockchain-Entwicklung über eine DAO

: Mitspracherecht über die Blockchain-Entwicklung über eine DAO Orakel : Datenaustausch zwischen Blockchains und der realen Welt

: Datenaustausch zwischen Blockchains und der realen Welt Distributed Computing : Verteilung von Berechnungen und Absicherung über Blockchain

: Verteilung von Berechnungen und Absicherung über Blockchain Social Media : Dezentrale Netzwerke für höhere Sicherheit und Fairness

: Dezentrale Netzwerke für höhere Sicherheit und Fairness Dezentrale Clouds : Sicherere und zensurresistente Speicherlösungen durch Dezentralisierung

: Sicherere und zensurresistente Speicherlösungen durch Dezentralisierung ESG : Nachhaltige Investitionen im Kryptobereich wie CO2-Handel und -Tracking

: Nachhaltige Investitionen im Kryptobereich wie CO2-Handel und -Tracking Memecoins : Kultige Kryptowährungen, welche auf vor allem Trends und Gemeinschaft setzen

: Kultige Kryptowährungen, welche auf vor allem Trends und Gemeinschaft setzen Move-to-Earn : Bringt Play-to-Earn in den Sport mit körperlicher Aktivität als Einnahmequelle

: Bringt Play-to-Earn in den Sport mit körperlicher Aktivität als Einnahmequelle Digitale Identität : Sicheres digitales Selbst im Internet

: Sicheres digitales Selbst im Internet Stablecoins : Durch Fiatwährungen und andere Assets oder Algorithmen gesichert und stabil

: Durch Fiatwährungen und andere Assets oder Algorithmen gesichert und stabil IoT: Kryptowährungen im Bereich der Internet der Dinge

Schritt 6: Investieren und Überwachen

Führen Sie Ihre Investitionen durch und überwachen Sie die Performance. Nutzen Sie Portfolio-Management-Tools, um den Überblick zu behalten. Insbesondere künstliche Intelligenzen können in diesem Falle Arbeit abnehmen, während sie effektiv, schnell und neutral den Markt analysieren sowie personalisierte Empfehlungen erhalten können.

Schritt 7: Anpassung und Rebalancing

Der Kryptomarkt ist volatil und verändert sich ständig. Es ist wichtig, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen und Anpassungen vorzunehmen, um im Einklang mit Ihren Anlagezielen zu bleiben. Überprüfen Sie, ob ihre ausgewählten Kryptoprojekte noch auf Kurs sind und die Erwartungen der Investoren erfüllen können. Passen Sie bei Bedarf auch wieder die prozentualen Aufteilungen an.

Schritt 8: Steuerliche Überlegungen

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der steuerlichen Regelungen in Ihrer Jurisdiktion und berücksichtigen Sie dies bei der Portfolioverwaltung. Möglicherweise könnten Sie als langfristiger Investor überdurchschnittlich profitieren, da neue Steuerregeln vermutlich, wie bei Aktien erst für alle neu eröffneten Handel gelten. So sind die Wertveränderungen von Aktien, welche vor dem Jahr 2009 erworben wurden, bei einem Erlös steuerfrei. Dies sollten Kryptoinvestoren ebenfalls im Hinterkopf behalten, falls sich die steuerlichen Regelungen verändern sollten.

Abschluss

Ein erfolgreiches Krypto-Portfolio ist mehr als die Summe seiner Teile. Durch eine sorgfältige Auswahl und Diversifikation über unterschiedliche Anlageklassen, Technologien und Anwendungsgebiete hinweg können Sie ein Portfolio aufbauen, das sowohl robust als auch rentabel ist. Die Zeit für die Diversifikation Ihres Krypto-Portfolios ist besser spät als nie. Seien Sie bereit für die Zukunft der digitalen Assets.

Mit künstlichen Intelligenzen Portfolio optimal diversifizieren

Eine besonders praktische Möglichkeit für Investoren stellen künstliche Intelligenzen dar. Denn sie können einen großen Anteil der Arbeit abnehmen, welche ansonsten manuell vollzogen werden müsste. Somit können selbst Anleger mit wenig Zeit und Erfahrungen fundiertere und somit wahrscheinlich noch profitablere Investmententscheidungen treffen.

Eine neue KI-Krypto-Analyseplattform macht sich dabei das revolutionäre Potenzial der KIs zunutze. Mit ihrer Hilfe werden über 400 Datenpunkte schnell und effizient ausgewertet, womit Investoren ihre Verluste reduzieren, und die Gewinne steigern können, da unter anderem finanzielle, soziale und Blockchain-bezogene Daten berücksichtigt werden.

Überdies bietet es den komfortabelsten Nutzerzugriff auf das Web3, da sich alle Nutzer nur mit E-Mail oder Telefonnummer schnell, einfach und nahtlos anmelden sowie alle Dienste nutzen können. Dabei generiert das vollständig dezentrale Portal diversifizierte B2B- und B2C-Einnahmen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.