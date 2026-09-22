|Ruhiger Tag
|
22.09.2026 07:50:39
Deshalb geht es für den Euro zum Dollar seitwärts
Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1474 US-Dollar und damit kaum mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1490 (Freitag: 1,1460) Dollar festgesetzt.
Wie bereits zum Wochenauftakt gibt es auch am Dienstag am Devisenmarkt kaum Impulse. "Die neue Woche hat datenseitig ruhig begonnen. Echte 'market mover' standen nicht zur Veröffentlichung an und auch heute gibt es nur Zahlen, die eher der zweiten Reihe zuzuordnen sind", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar.
/stk/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1471
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
180,643
|
0,2630
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8572
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9412
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
8,9977
|
0,0018
|
|
0,02