Deshalb kann der Euro die 1,10-Dollar-Marke nicht halten

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nachgegeben und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0990 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1023 Dollar festgelegt.

Unter stärkerem Druck stand der australische Dollar. Die Zentralbank des Landes ließ den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert. Fachleuchte hatten dagegen mehrheitlich auf eine Straffung gesetzt. Die Notenbank hat ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben, was ihr im Land viel Kritik eingebracht hat. Hintergrund ist, dass sie noch relativ kurz vor der ersten Zinsanhebung im Frühjahr 2022 stabile Zinsen versprochen hatte.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf wichtige Stimmungsbarometer aus der Industrie. In Europa stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm, in den USA wird der stark beachtete ISM-Index veröffentlicht. Die Unternehmensumfragen geben Hinweise auf den Zustand der konjunkturellen Lage.

