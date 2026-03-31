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31.03.2026 17:27:39
Deshalb kann der Euro zum Dollar am Dienstag etwas klettern
Mit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges hat die Inflation in der Eurozone deutlich angezogen. Der Anstieg der Inflationsrate auf 2,5 Prozent blieb allerdings etwas hinter den Erwartungen von Volkswirten zurück. Die Daten heizten die Erwartungen auf eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) nicht an. "Die Inflationsrate vom März entspricht allerdings am ehesten dem milden Szenario der EZB, in dem die Inflation im Euroraum im zweiten Quartal nur knapp über die Marke von 3 Prozent klettert", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Das spricht aktuell gegen mehrfache Zinserhöhungen durch die Zentralbank, wie sie derzeit vom Markt erwartet werden." Dies belastete den Euro jedoch nicht.
Gestützt wurde der Euro durch die freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als bedeutend an. "In nur einem Monat haben wir die Bedingungen festgelegt - die kommenden Tage werden entscheidend sein", sagte er bei einer Pressekonferenz in Washington. Hegseth betonte, er bevorzuge es, den Krieg mit einem Abkommen zu beenden. "In der Zwischenzeit werden wir mit Bomben verhandeln."
Mit der Erholung machte der Euro jedoch nur einen Teil seiner jüngsten Verluste wett. Ende Februar hatte der Euro noch rund 1,18 Dollar gekostet.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86833 (0,86803) britische Pfund, 183,39 (183,12) japanische Yen und 0,9194 (0,9187) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.608 Dollar. Das waren rund 97 Dollar mehr als am Montag.
/jsl/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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