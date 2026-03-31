Inlfationsdaten 31.03.2026 10:33:39

Deshalb kommt der Euro zum Dollar am Dienstag kaum vom Fleck

Deshalb kommt der Euro zum Dollar am Dienstag kaum vom Fleck

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung von Inflationsdaten aus der Eurozone wenig verändert.

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1469 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Die Anleger haben vor allem Inflationsdaten im Blick. Im weiteren Tagesverlauf werden die Daten aus der Eurozone erwartet. Wegen des Ölpreisschubs im Zuge des Iran-Kriegs wird mit einem deutlichen Anziehen der Teuerung gerechnet. Daten aus Ländern des gemeinsamen Währungsraums hatten bereits einen spürbaren Anstieg gezeigt. So war am Morgen auch die Inflation in Frankreich deutlich gestiegen.

Marktbeobachter der Dekabank sprachen zudem von einer allgemein etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten, was auch den Euro zuletzt stabil hielt. Hintergrund ist die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, soll US-Präsident Donald Trump seinen Beratern mitgeteilt haben, er sei bereit, den Militäreinsatz im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als vier Wochen schwankte der US-Präsident mehrfach zwischen der Aussage, ein Kriegsende sei nahe, und der Warnung vor einer Ausweitung der Militäroperationen.´

/jkr/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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