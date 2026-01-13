US-Preisdaten 13.01.2026 10:10:38

Deshalb zeigt sich der Euro zum Dollar weitestgehend stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1663 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. "Die größte Aufmerksamkeit wird heute wohl den US-Verbraucherpreisen zum Ende des Jahres 2025 zuteilwerden", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed.

Zuletzt war der Streit um die Unabhängigkeit der Fed eskaliert. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück.

Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank ist für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses entscheidend, ob die Finanzmärkte nach den Angriffen der US-Regierung auf die Unabhängigkeit der Fed noch an geldpolitische Reaktionen auf eine zu hohe Inflation glauben, oder nicht. In den USA liegt die Inflation derzeit über dem angepeilten Ziel der Notenbank Fed von zwei Prozent. Am Markt wird mit einer Jahresrate von 2,7 Prozent im Dezember gerechnet.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Bildquelle: OlgaNik / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1668
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
185,4
0,9200
0,50
Britische Pfund
0,866
-0,0006
-0,07
Schweizer Franken
0,9314
0,0010
0,10
Hongkong-Dollar
9,1017
0,0047
0,05
