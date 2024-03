Deutsche Börse startet Handelsplattform für Kryptowährungen

Frankfurt (Reuters) - Mit einer eigenen Handelsplattform für Kryptowährungen will die Deutsche Börse Platzhirschen wie Binance oder Coinbase Konkurrenz machen.

Der deutsche Börsenbetreiber stellte am Dienstag die Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) vor, die vollständig reguliert sei. Das Angebot umfasse neben dem Handel auch die Abwicklung dieser Geschäfte sowie die Verwahrung von Bitcoin, Ethereum & Co. "Wir wollen institutionellen Kunden in Europa vertrauenswürdige Märkte für Krypto-Assets bieten, die sich durch Transparenz und Sicherheit auszeichnen", sagte Carlo Kölzer, Devisen- und Kryptowährungschef bei der Deutschen Börse.

Der Handel mit Cyber-Devisen läuft bislang meist über kaum regulierte Online-Plattformen. Diese stehen häufig im Verdacht, wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten genutzt zu werden. Durch fehlende rechtliche Rahmenbedingungen müssen Anleger zudem um ihre Einlagen fürchten, wenn Börsen wie FTX kollabieren. In Deutschland betreibt die Bitcoin Group die Handelsplattform Bitcoin.de. Ihre Aktien rutschten am Dienstag um fünf Prozent ab.

