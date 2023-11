Devisen: Euro bewegt sich kaum noch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im späten New Yorker Devisengeschäft nicht mehr stärker bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0847 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Handels. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0868 (Dienstag: 1,0724) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9201 (0,9324) Euro gekostet.

Unter dem Strich tendierte der Euro nach dem sehr starken Vortag etwas zur Schwäche. Am Dienstag hatte ein unerwartet starker Rückgang der Inflationsrate in den USA den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. So hatte der Euro vor den Daten nur knapp über 1,07 Dollar notiert. Mit dem Rückgang der amerikanischen Teuerungsrate im Oktober auf 3,2 Prozent hat sich am Devisenmarkt die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins nicht weiter erhöhen wird und im kommenden Sommer mit ersten Zinssenkungen beginnen könnte./bek/he