Devisen: Euro bleibt bei 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag bei der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0893 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0908 (Freitag: 1,0867) Dollar festgesetzt.

Wie die EZB am Vormittag mitteilte, verzeichnete die Eurozone im Juni einen überraschend hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz. Verantwortlich dafür war vor allem der Handelsüberschuss. Die Ökonomin Melanie Debono von Pantheon Economics sprach von einem "beeindruckenden Anstieg." Der Euro kletterte kurz zuvor auf sein Tageshoch von 1,0930 Dollar, gab die Gewinne aber wieder ab.

Am Nachmittag richtet sich der Blick den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen zufolge in den USA auf die Verkäufe bestehender Eigenheime. Es werde mit einem unveränderten Wert gerechnet. Überraschungspotenzial machten die Fachleute nicht aus, da auch die Zahl der schwebenden Hausverkäufe zuletzt nahezu auf dem Niveau des Vormonats gelegen habe./jcf/jsl/jha/