Devisen: Euro bleibt unter 1,07 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,07 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0697 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0686 (Montag: 1,0741) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9358 (0,9310) Euro gekostet.

Der Euro gab damit zum Dollar bereits den zweiten Tag in Folge nach. Am Freitag hatte die Gemeinschaftswährung noch von unerwartet schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt profitiert. Diese hatten die Hoffnung geschürt, dass in den Vereinigten Staaten die Leitzinsen bereits gegen Ende der ersten Jahreshälfte 2024 sinken könnten./jsl/edh/he